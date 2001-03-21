Ukrayna Eurovision’dan uzaklaştırılabilir

Avrupa Yayın Birliğin (EBU) Başkanı İngrid Deltenre, Ukrayna’ya Eurovision’dan uzaklaştırma yaptırımlarının uygulanabileceğini açıkladı.

İngrid Deltenre, "Eurovision’un siyasi oyunlar için kullanılmasının derin üzüntüsü içindeyim. Müzikal yarışmanın amacı milyonlarca kişiyi eğlendirmesi, insanları birleştirmesidir. Kesinlikle birbirlerine karşı karşıya getirmek değildir" dedi.

Deltenre yarışmanın 60 yıllık tarihinde herhangi bir ülkenin yarışmaya katılımının yasaklanmadığını söyledi. Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) Başkanı, Ukrayna’nın bu davranışının kesinlikle kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Ukrayna, engelli Rus şarkıcı Yuliya Samoylova’nın 2 yıl önce Kırım'ı ziyaret ettiği için Eurovision’a katılmasını yasaklamıştı.

Tatiyana Şuvalova