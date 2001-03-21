Zaman Gazetesi yöneticisinin maaşı 200 bin lira çıktı

Zaman Gazetesi eski yöneticisi Adil Gülçek yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün yayın organı Zaman Gazetesi’nin kayyum atanmadan önceki yöneticilerinden Adil Gülçek yakalandı. Uzun süredir firari olan Gülçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlkokul mezunu Gülçek, hakimlikte aylık kazancının 200 bin lira olduğunu belirtti.

FETÖ/PDY'nin yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski yöneticilerinden Adil Gülçek yakalandı. Gülçek, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Zaman Gazetesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süredir her yerde aranan terör örgütüne ait Feza Gazetecilik, İrtifak Eğitim Hizmetleri ve Çağ Öğretim İşletmeleri şirketlerinin hissedarı Adil Gülçek yakalandı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Gülçek, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

FİADER'İN AKTİF KATILIMCISI

Adil Gülçek'in Feza Gazetecilik ve diğer FETÖ bünyesindeki şirketlerdeki hissedarlığının yanı sıra FETÖ/PDY kapsamında kapatılan Florya İşadamları Derneği (FİADER)'inde asil üye kapsamında bulunduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren bir tanık, Gülçek'in FİADER'in gerçekleştirdiği organizasyonlara aktif olarak katıldığını, bu toplantılarda himmet toplandığını ifade etti.

Adil Gülçek'in Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüştüğü de tespit edilirken uzun süre Zaman Gazetesi'ne ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen polise teslim olmadığı saptandı. Gülçek, savcılıktaki işlemleri ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

TUTUKLANDI

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, Gülçek hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, kaçma şüphesinin olduğu, uzun süredir de firari olarak yaşadığını dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi. Adil Gülçek hakimlikteki ifadesinde FETÖ ile kendisinin de mücadele ettiğini, iftira atıldığını ileri sürdü. İlkokul mezunu şüphelinin aylık kazancını 200 bin lira olarak belirtmesi dikkat çekti.