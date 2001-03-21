Doç. Dr. Canbay: 'Sıcak kemoterapi ile umut verici sonuçlar alıyoruz'

Genel Cerrahi Doçenti ve Moleküler Onkoloji Doktoru Emel Canbay, ameliyat sırasında sıcak kemoterapi uygulaması ile kanserli hastalara müdahale edildiğinde sağ kalımların artığını söyledi.

Genel Cerrahi Doçenti ve Moleküler Onkoloji Doktoru Emel Canbay, ameliyat sırasında sıcak kemoterapi uygulamasında umut verici sonuçlar alındığını söyledi. Türkiye'de yılda 15 binin üzerinde mide ve kolorektal kanseri ameliyatı yapıldığını dile getiren Doç. Dr. Canbay, “Tüm dünyada ve Türkiye’de kolon ve rektum kanseri 3’üncü sıklıkla, mide kanseri ise Türkiye’de erkeklerde 4’üncü sıklıkla ve kadınlarda 6’ncı sıklıkla görülmektedir. Yılda 15 binin üzeri mide ve kolorektal kanseri ameliyatı yapılmaktadır. Peritoneal Mezotelyoma (Karın zarı kanseri) ise yılda 268 olgu olarak ülkemizde görülmektedir” dedi.

“Tedavi ameliyat esnasında başlar”

Kanserin güncel tedavi yaklaşımlarıyla değişiklik gösterdiğini aktaran Canbay, “Kolorektal kanserlerin, Over (yumurtalık) kanserlerinin ve mide kanserinin periton'a (karın zarı'na) metastazlarında ve primeri periton (karın zarı'ndan başlayan) kanser hastalıklarında peritoneal mezotelyomaların (karın zarı kanseri) ve primer peritoneal seröz kanserlerin tedavileri güncel tedavi yaklaşımları ile değişiklik gösterdi. Umut verici sonuçlar sıcak kemoterapi uygulamalarının ameliyatlar esnasında cerrahi masasında uygulamaları ile hastaların tedavisi ve uzun süre sağ kalımları sağlanabiliyor. Bu yöntemler ile kanser ilaçları karın içine, ya da hem karın içine hem de damar yolu ile tüm sistemlere verilerek bu hastalıkların tedavisi sağlanabilmektedir. Aynı zamanda sıcak kemoterapi ile de hastalara daha ameliyat esnasında tedavi başlamaktadır. Bununla birlikte hasta seçimi sıcak kemoterapi için esastır ve çok iyi bir cerrahi temizliği takiben eklenen sıcak kemoterapi hastaların tedavisi açısından esastır” diye konuştu.

“Sıcak kemoterapi yüz güldürücü bir tedavi yöntemi”

Sıcak kemoterapi yöntemi kullanılmadan önce kanserli hastaların tedavilerinin ve sağ kalımlarının yüz güldürücü olmadığını ifade eden Doç. Dr. Canbay, “Mide kanseri, kolorektal kanser, over kanseri ve primer peritoneal mezotelyomalar için lenf nodu disseksiyonunun da eklenildiği cerrahi ameliyatlar ve sistemik kemoterapi ve radyoterapi tedavinin temelidir. Bu hastalıkların tedavisinde sıcak kemoterapi kullanılmadan önce bu hastaların tedavi sonuçları ve yaşamda kalım süreleri yüz güldürücü değildi. Amaç, kolorektal kanser hastalarında, mide kanseri hastalarında, over kanseri hastalarını ve primeri periton (karın zarı'ndan başlayan) kanseri olan hastalarda ve peritoneal mezotelyoma (karın zarı kanseri) hastalarında tercih edilebilir bir iyilik ve tedavi sağlamaktır. Bu nedenle uygun hasta seçimi ile uygulanan sıcak kemoterapi bu hastalar için bir tedavi seçeneğidir” açıklamalarında bulundu.

“Geç kalmak tümörleri büyütüyor”

Kanserli hastalarda tedavinin erken başlaması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Canbay, geç kalındığı zaman tümörlerin büyüyeceğini belirtti. Canbay, “Karın şişkinliğine neden olan karın içinde sıvı birikimi olarak adlandırılan asiti olan hastalar genellikle sıcak kemoterapi için seçilmektedir. Karın içine uygulanan sıcak kemoterapi veya karın içine uygulanan kemoterapiler asiti tedavi edebilir. Bu hastalıklar için optimal tedavi, ileri evre hastalarda ‘ne kadar erken başlanır ise o kadar tedavi edici olabilir. Zaman kaybı, denenen diğer tedavi seçenekleri nedeniyle hem hücrelerin ilaçlara dirençli hale gelmesine hem de var olan tümör nodüllerinin ve tümörlerin büyümesine neden olmaktadır. Kolorektal kanserli, mide kanserli ve over (yumurtalık) kanserli hastalar ve primer periton (karın zarı'ndan başlayan) kanseri (peritoneal mezotelyoma ve primer peritoneal seröz kanserler) olan hastalar sıcak kemoterapinin eklendiği lokal agresif cerrahi yöntemler ile tedavi olabilirler” diyerek sözlerini tamamladı.