100 binde bir görülen hastalık

29.3.2017 - 01:59

100 binde bir görülen deformite ile doğan bebek henüz 6 günlükken hayati bir operasyon geçirdi.

100 binde bir görülen deformite ile doğdu

Hindistan'da Srilatha Kanchanapally isimli bir kadın geçtiğimiz hafta sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir şey hariç...

100 binde bir görülen deformite ile doğdu

Daily Mail'in haberine göre talihsiz bebeğin tamamen oluşmuş üçüncü bir bacağı daha vardı. Anneye pelvis bölgesindeki deformite hamileliğinin ortasında rutin bir kontrol sırasında söylendi.

100 binde bir görülen deformite ile doğdu

Doktorların parazit bir ikizden kaynaklandığını düşündüğü üçüncü bacağın alınması ve bebeğin normal bir hayat yaşaması için başka bir hastaneye sevk edildi. Üçüncü bacak üç saat süren başarılı bir operasyonla alındı.

100 binde bir görülen deformite ile doğdu

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Dr. Ramesh Reddy, bu tür vakaların oldukça nadir olduğunu ve 100 bin doğumda bir görüldüğünü söyledi. Doktorlara teşekkür eden anne Srilatha ise bebeğinin normal bir hayatı olacağı için şükrediyor.


Duygu Bay / PembeNar

 

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