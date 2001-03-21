15 dakikada karın şişliğini yok eden karışım

15 dakikada karın şişliğini yok eden karışım
10.6.2017 - 00:59

Sadece 15 dakikada karnınızdaki şişkinliği ve ödemi atmaya ne dersiniz. Cevabınız evetse tarifimizi denemelisiniz.

Karında şişkinlik fazla yemek yemeğe bağlı olmakla birlikte stres ve sıkıntı durumlarında da meydana gelebilir.  Ayrıca bağırsak sendromu, yumurtalıklarda meydana gelen kistler ayrıca karın şişkinliğinin nedenleri arasında yer alabilir.  

Bu durumlardan muzdarip insanlar genellikle ilaç alırlar. Ancak kullandığınız bir ilaç yoksa veya az önce saydığımız hastalıklardan birine sahip değilseniz size vereceğimiz yöntemi uygulayıp karın kısmında meydana gelen şişliklerden 15 dk içerisinde kurtulabilirsiniz.

İşte 15 dk’da karın şişliğinden kurtaran karışım tarifi…

Malzemeler 
2 çorba kaşığı elma sirkesi 
Bir bardak su 

Hazırlanışı 
Elma sirkesini suyla karıştırın. Elma sirkesi yağ yakmanıza yardımcı olur.  Karnınızda meydana gelen şişkinliğin en az 15 dk içerisinde kaybolmasını sağlar.
 

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