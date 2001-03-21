Bacağından 1 kilogramlık tümör çıkarıldı

25.5.2017 - 00:04

Şırnak’ta yaklaşık bir yıldan beridir bacağındaki şiddetli ağrı nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran Süleyman Aksın'ın bacağından, tedavi için geldiği Batman’da bir kilogramlık tümör çıkarıldı.

Şırnaklı 41 yaşındaki Süleyman Aksın, bacağında yaklaşık bir yıl önce başlayan ve devam eden ağrılar nedeniyle gitmedik sağlık kurumu bırakmadı. Öneri üzerine Batman’da özel bir hastaneye gelen Aksın, Estetik, Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Said Alğan tarafından muayene edildi.

Muayenede, Aksın’ın baldırında damar ve sinirlerine baskı yapan dev bir tümör olduğu ve buna bağlı olarak varis geliştiği tespit edildi. Tümör, bir saatlik cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

Osman Arslan

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret