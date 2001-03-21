Bebek doğar doğmaz böyle yürümeye çalıştı

30.5.2017 - 00:05

Brezilya’da doğduktan saniyeler sonra yürümeye çalışan bebek doğum ekibini şoke etti. Kendi kendine yürümeye çalışan bebeği gören hemşire ekibi o anları görüntüledi.

Bebeği doğumdan hemen sonra yıkamak istediğini söyleyen bir hemşire ise, "Onu yıkamak istediğimde elimden kurtulup yürümeye çalışıyordu" dedi. Kısa süre önce YouTube'da paylaşılan video neredeyse 50 milyon kişi tarafından izlendi.

Yerel basına konuşan hastane ekibi, bebeğin kat ettiği mesafenin yeni doğan bir çocuk için imkansız gibi olduğunu belirtti.

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