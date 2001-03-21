Beraber büyütmeniz gereken bitkiler

Sebze veya çiçek ekerken farklı bitki kombinasyonları yaratarak, yetiştirdiğiniz sebze ve meyveleri daha verimli hale getirebilmeniz mümkün.

Sebze- meyve veya çeşitli bitki türlerini yetiştirirken zirai ilaçlar kullanmanıza artık gerek kalmayacak. Size vereceğimiz yöntemler ile yetiştirdiğiniz bitkilerin verimini arttırabileceksiniz.



Doğru bitki eşleştirmeleriyle güzel ve verimli bir bahçeye kavuşabileceksiniz.



Mısır ve fasulye

Mısır ve fasulye klasik ekim arkadaşlarıdır. Bu bitkilerin belirli aralıklarla aynı toprağa ekilmesi, topraktaki azot miktarını azaltarak daha çok verim elde edeceksiniz.



Kavun ve kadife çiçeği

Kadife çiçeği topraktaki zararlı böcekleri önlemeye yardımcı olur. bu iki bitkiyi aynı toprağa ekmek kavunlarınızın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.





Gül ve sarımsak

Sarımsaktaki antioksidanlar gül yapraklarında oluşan çiçeklenmeleri büyük ölçüde engelleyecektir. Yetiştirdiğiniz güllerin yapraklarında sürekli böceklenme oluyorsa köküne sarımsak tohumu ekip büyütmek sorunu çözecektir.





Lahana domates

Lahana yetiştirilen bilirler. Lahana yaprakları çok fazla solucan çeker ve bu solucanlar lahananın olgunlaşmasına engel olabilir. Lahanayı domates fidesiyle aynı toprağa ekmek bu sorunu ortadan kaldıracaktır.





Çilek ve kekik

Çilek saksıda bile yetişen bir meyvedir. Ektiğim çileklerden çok fazla verim alamıyorum diyarsanız kekikle çileği aynı toprağa ekmeniz yeterli olacaktır.





Marul ve lupin çiçeği

Lupin çiçeği oldukça uzundur. Bu bitki kumlu topraklarda büyümeyi sever. Çok az güneş ışığına ihtiyaç duyan yetiştirilmesi gayet kolay bir bitkidir.



Ancak marul biraz fazla güneş ışığı olursa gelişmeden çürüyebilir. Lupin çiçekleri uzun olması nedeniyle marulu güneş ışıklarından korur. Yani ektiğiniz marulların yanına bir dizi lupin çiçeği ekebilirsiniz.