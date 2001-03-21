Boyna soğan bağlamanın inanılmaz faydaları

Soğan yemeklere lezzet katan oldukça faydalı bir besin. Ancak boynunuza soğan bağladığınızda vücudunuzda inanılmaz olumlu değişimlerin oluşacağını biliyor muydunuz? İşte boynunuza soğan bağlamanın inanılmaz faydaları…

Soğanın içerisinde bol miktarda kükürt bulunmaktadır. Kükürt karaciğer için adtea bir detoks maddesidir ve karaciğerde oluşan kurşun ve ağır metallerin uzaklaşmasına yardımcı olur.



Bir dilim olarak kesilmiş kuru soğanı boynunuza bağlayıp bir süre beklettiğinizde vücudunuzda şu değişimler meydana gelir;

Kan temizlenir ve kolestereol düşürücü etkisi vardır.

Kanda ki pıhtının ortadan kalkmasına astımla mücadele etmenize yardımcı olur.

Soğanı kesip bu şekilde bir gece uyuduğunuzda ise vücudunuzda eklem, baş ağrısı, omuzdaki ve boyundaki tutulmayı anında giderecektir.