Bursa’da kuduz karantinası

26.5.2017 - 23:27

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşköprü ve Yumurcaklı köylerinde kuduz vakası görülmesi üzerine karantina başlatıldı.

Taşköprü’de bir ineğin tilki tarafından ısırılması üzerine durum İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirildi. Bir müddet sonra telef olan inek ve tilkiden numune alan ekipler, kuduz tespit edilmesi üzerine Taşköprü ve Yumurcaklı köylerini karantinaya aldı. Kuduz inekle temas edenleri de aşılayan ekipler, canlı hayvan giriş ve çıkışını yasakladı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Demirci, durumun bildirilmesi üzerine telef olan inek ve tilkiden numune aldıklarını belirterek, “Kuduz vakasının kesinleşmesi üzerine toplam kilometre çapındaki bölgede hayvanları aşılamaya başladık. Köyün girişine ikaz tabelası yerleştirerek halkı kuduza karşı uyardık” dedi.

Adem Tunçer

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