Dikkat! Ölümcül virüs kapabilirsiniz

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gonca Gökdemir hem vatandaşları uyardı hem de dev markalara çağrıda bulunarak, testerların tek kullanımlık olmasını önerdi.

Makyaj malzemesi almadan önce kozmetik marketlerde deneme amaçlı birçok kişinin kullandığı "testerlar" sağlıklı yaşamı tehdit ediyor. Kremden ruja, rimelden fondötene kadar çeşitli testerların uçuk, gribal enfeksiyon ve deri hastalıklarına kadar uzanan risklerine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gonca Gökdemir hem vatandaşları uyardı hem de dev markalara çağrıda bulunarak, testerların tek kullanımlık olmasını önerdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılında denetlenen bin 198 kozmetik ürünün 379'unun güvensiz, 606'sının 'Teknik düzenlemeye aykırı' olduğu tespit edilmesi gözleri kozmetik dünyasına çevirdi. Müşterilere deneme amaçlı sunulan tester ürünler de tehlikenin başında yer aldı. Prof. Dr. Gonca Gökdemir, testerların bilinçsizce kullanımına karşı vatandaşları uyardı.

NASIL RİSK ALTINDAYIZ?

Birçok kişinin aynı tester malzemelerinin kullanımının sağlıklı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Gonca Gökdemir, "Sizden önce tester ürünü kullanan sağlıksız kişilerden tester ürününe geçen hastalıklar sizin o tester ürünü temizlemeden ya da temizletmeden bilinçsizce kullanmanız durumunda cildinizde de bir sıyrık, çatlaklık var ise mikrobik enfeksiyon, uçuk gibi viral enfeksiyonlar, bakteriyle enfeksiyonlar, hatta sarılık gibi hepatit virüsüne bağlı enfeksiyonlara çok kolay yakalanabilirsiniz" dedi.

ÇÖZÜM "KULLAN AT" MODELİ

Testerların kullanımı sırasında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Gökdemir, "Kozmetik ürün içerisinde de ürünleri koruyucu birtakım prezervatif maddeler, renk maddeleri var. Eğer yaşlanma karşıtı ürünler kullanıyorlarsa içerisinde birtakım vitamin ve minareler var. Bunlar havayla temasa uğradığı zaman bozulma ihtimalleri olan kimyasallar var. Dolayısıyla siz kullandığınız bir tester ürünün defalarca açılıp kapandığı için bu ürünler bozulmuş da olabilir. Bozulmuş bir ürünü cildinize temas ettirdiğiniz zaman hiç aklımıza gelmeyen birtakım tahriş egzamaları cildinizde görülebilir. Yurtdışında bizde de bazı kozmetik ürünlerin numuneleri daha küçüktür. Kullan at modelidir. Belki o tür ürünler tester olarak kullanılması daha sağlıklı olabilir. Testerları ayrı bir temizlik ürünüyle temizlemek sonrasında tekrar temizlemek bir uyarıcı olabilir. Ya da testerla cilt arasına o teması sağlayan ekstra bir spatula tarzı küçük tahta çubuklar şeklinde ara malzemeler kullanılabilir" diye konuştu.

"KULLAN AT" MODELİNE VATANDAŞLARDAN DESTEK

Kozmetik marketlerden kişisel bakım ürünleri alırken genellikle bilinen markaları tercih ettiklerini söyleyen vatandaşlar da "kullan at" modelinin uygulanmasını istedi. Söz konusu uygulamanın ivedi şekilde markalar tarafından raflarda bulundurulması gerektiğini aktaran vatandaşlar şunları söyledi:

"Tester denemiyorum çünkü herkesin kullandığı tester ürünlerini kullanmak bana sempatik gelmiyor. Herhangi bir mikrop bulaşıcı hastalık bulaşabileceğini düşünüyorum bu yüzden uygun bulmuyor. Kullan at modeli hem daha pratik hem de kullanıcılar için daha çok çeşit sauna bilecek şekilde olsa herkes için daha kolaylıklı olur."

"Kozmetik marketlere gittiğimde tester ürünü denemiyorum genellikle açılmış ve kullanılmış olan ürünler oldukları için bayatlama ihtimali de olduğu için pek tercih etmiyorum. Kullan at modeli testerlarda uygun olur ama ben bir başkasının kullandığı testera devam etmeyeceksem olabilir."

"Hiç tester ürünün denemiyorum çünkü acaba cildime bir alerji verecek mi? bir reaksiyon gösterecek mi? bilmediğim için uzak duruyorum testerlardan."

"Kozmetik marketlere gittiğimizde tester ürünleri deniyoruz sıklıkla parfüm ve cilt için krem deniyoruz. Ürünlerin kullan at modeli olsa o zaman on numara olur."

"Sıklıkla makyaj ürünleri satın alıyorum. Tester ürünlerinde tehlike olabilceğini düşündüğüm için kullanmıyorum genelikle tester ürünlerini denememekten yanayım . Ruj alacağım zaman rengine bakıyorum ruju elime sürüp bakıyorum dudağıma sürüp denemiyorum. Testerların kullan at modeli olsa sağlıklı olur."

"Her kadın gibi bende makyaj yapmayı seviyorum. Aslında tester ürünlerini çok denememeye çalışıyorum. Ama mecbur bazı durumlarda denemek zorunda kalıyoruz. Hijyen açısında kozmetik ürünlerinin kullan at modelinin daha sağlık olacağını düşünüyorum ama böyle bir şey yapılır mı? bilemiyorum."



