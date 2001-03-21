Dişsizlik sorununa “implant”lı çözüm

Diş Hekimi Cem Harbalioğlu, implantın eksik olan dişlerin yerine çene kemiğine yerleştirilen titanyumdan yapılmış vidalar olduğunu, uzun zamandır rutin olarak kullanılmakta olan bu sistemlerin kalan dişlere herhangi bir zarar vermeden doğal dişe yakın bir konfor sunan tedavi yöntemleri olduğunu söyledi.

İmplant tedavisi hakkında bilgi veren Msc. Dt. Cem Harbalioğlu, “İmplant eksik olan dişlerin yerine çene kemiğine yerleştirilen titanyumdan yapılmış vidalardır. Uzun zamandır rutin olarak kullanılmakta olan bu sistemler kalan dişlere herhangi bir zarar vermeden doğal dişe yakın bir konfor sunan tedavi yöntemleridir. İmplant yerleştirme işlemi lokal anestezi altında gerçekleştirildiği için, hatta lokal anesteziden önce anestezik spreyler uygulandığı için ağrı hissedilmesi söz konusu değildir. Operasyon öncesi rutin olarak lokal anestezi tercih edilmesine rağmen hastanın tercihi ve hekimin uygun görmesi durumlarında genel anestezi de kullanılmaktadır. Operasyon sonrasında uygulanan buz ve ilaçlar sayesinde ağrı oluşmayacaktır. Bu işlemden sonra üç ay gibi kısa bir sürede tamamen çene kemiğine tutunan implant gerçek bir diş kökünün yerini alarak üzerine yapılacak protezi taşımaya hazır hale gelir. İmplantlar tek kaplama, köprü ya da hareketli protezin altında yapay dişi destekler. Dişlerin çekiminden sonra mevcut kemiğin bulunması ve aktif iltihabi bir durumun olmaması durumunda aynı seansta implant yerleşimi sağlanabilir. Diş çekimini takiben ilk bir yıl içerisinde kemik hacmi yüzde 40 azalır. Çekim sonrası aynı seansta implant yerleştirilmesi sayesinde çekim yarasının kemikle dolması gereken 3 aylık süre kısaltılmış olmaktadır” dedi.

İmplant sonrası sigaradan uzak durulması gerektiğini belirten Harbalioğlu, “Sigara içen kişilere yapılan implantların iyileşme süreci çok parlak değildir. İmplantoperasonu sonrası hastaların 1 hafta sigara içmemesi gerekmektedir. Kemikle kaynaşma dönemi bittikten sonrada hasta ne kadar az sigara içerse, implantlarda o kadar uzun süre ağızda kalır” bilgilerini verdi.

Bakımı nasıl yapılmalı?

Diş bakımı hakkında konuşan Msc.Dt.Harbalioğlu, “İmplantların uzun dönem başarısı, uygun ağız bakımı ve diş hekimi kontrollerine bağlıdır. Bunun için günde en az iki kez diş fırçalamak, en az bir kere diş ipi kullanarak diş aralarını temizlemek ve ağız duşlarını kullanmak gerekmektedir. Bunların yanı sıra yine diş aralarını temizlemek için kullanılan ara yüz fırçaları ile köprü altlarını temizlemek için özel üretilen diş iplerinden faydalanabilinir” diye konuştu.