Doktorlar 'hayır' yürüyüşü yaptı

HAYIR İÇİN YÜRÜDÜLER

16 Nisan'dan 'hayır' çıkmasını isteyen Tabipler Odası, harekete geçti. Taksim'de bir yürüyüş düzenleyen 'hayır'cı doktorlar; sloganlar attı, oy çağrısı yaptı.

"15 YILDA TIP KUŞA DÖNDÜ"

Türkiye'de son 15 yılda yapılan sağlık yatırımlarını görmezden gelen İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez ise, “Son 15 yılda tıp kuşa döndü. Gün gelecek, bugünler Türkiye’de kara gün olarak anılacak. Geçtiğimiz bu zamanlar hatırlamak istemediğimiz bir tarih olarak, hep önümüze çıkacaktır” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF: İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez