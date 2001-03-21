Doktorlar 'hayır' yürüyüşü yaptı

20.3.2017 - 11:59

Terör örgütlerinin hastanelere ve doktorlara yaptığı saldırılara sessiz kalan Tabipler Odası, Taksim'de 'hayır' yürüyüşü düzenledi.

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanıyor. Son anketlere göre, EVET oyları önde. Oy farkını kapatmak isteyen PKK, CHP ve HDP ise referandum çalışmalarına devam ediyor.

HAYIR İÇİN YÜRÜDÜLER

16 Nisan'dan 'hayır' çıkmasını isteyen Tabipler Odası, harekete geçti. Taksim'de bir yürüyüş düzenleyen 'hayır'cı doktorlar; sloganlar attı, oy çağrısı yaptı.

Doktorlar 'hayır' yürüyüşü yaptı

"15 YILDA TIP KUŞA DÖNDÜ"

Türkiye'de son 15 yılda yapılan sağlık yatırımlarını görmezden gelen İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez ise, “Son 15 yılda tıp kuşa döndü. Gün gelecek, bugünler Türkiye’de kara gün olarak anılacak. Geçtiğimiz bu zamanlar hatırlamak istemediğimiz bir tarih olarak, hep önümüze çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Doktorlar 'hayır' yürüyüşü yaptı

FOTOĞRAF: İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez

Doktorlar 'hayır' yürüyüşü yaptı

Doktorlar 'hayır' yürüyüşü yaptı

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