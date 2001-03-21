Dünden kalan pilavı ısıtanlar dikkat

Tencerede kalan pilavı ertesi gün tekrar ısıtıp yiyor musunuz? Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre doğru yöntemi izlemezseniz pilavı ısıtıp yemek sağlığınızı tehlikeye atıyor.

Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Gıda Güvenliği Uzmanı Benjamin Chapman'a göre pirinci pişirdiğinizde pirinçte bulunan bacillus cereus mikrobu ölmeyebiliyor. Toprakta ve besinlerde bulunan bu bakterinin bazı türleri gıda kaynaklı hastalıklara ve en tehlikelisi de besin zehirlenmesine yol açabiliyor.

Pişirme sırasında ölmeyen bakteri oda sıcaklığında bekletildiğinde gelişmeye ve hatta üremeye başlıyorlar. Pilavda bulunan su ve besleyiciler bakterilen gelişmesi için uygun ortamı sağlıyor. Gelişen bakteriler toksinler salıyor. Bu toksinler arasında ısıya dayanıklı bir toksin de bulunuyor.

Pilavdan kaynaklı besin zehirlenmesini önlemek istiyorsanız kalan pilavı buzdolabında saklamalısınız. Pilav pişirildikten sonra 2 saat içinde buzdolabına koyulmalı.

Bir araştırmaya göre pilav ya 63 derecenin üstünde olmalı ya da buzdolabında. Ortası sağlığınızı tehlikeye atıyor.





Duygu Bay / PembeNar