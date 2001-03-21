Egzostan çıkan gaz 14 kişiyi zehirledi

29.3.2017 - 00:51

Afyonkarahisar’da su basan bir işyerine tahliye için giden itfaiye ekiplerinin, suyu boşaltmak için kullandığı motorlardan sızan egzoz gazından zehirlenenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde Kamil Şahin’e ait oto bakım ve onarım servisini su bastı. İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri iş yerine gelerek yanlarındaki 8 su tahliye motoru ile suyu tahliye etmeye başladı.

Ancak akşam saatlerinde su motorları egzozlarından çıkan karbonmonoksit gazından 12 personel ve 2 itfaiyeci zehirlendi. Zehirlenenlerolay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehirlenen iki itfaiyecinin isminin ise Şükrü Özçelik ve Kadir Karakaya olduğu belirtildi. Öte yandan, iş yerini geçtiğimiz günlerde de su bastığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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