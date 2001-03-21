Ender görülen kanser türleri ve belirtileri

27.5.2017 - 01:02

Birazdan vereceğimiz kanser türleri oldukça nadir görülür ve saldırgan olabilir. Bu nedenle belirtileri dikkate almalı, hayati tehlike oluşturmaması için erken teşhisle tedavi edilmesi gerekir.

aygın olan kanser türleri arasında meme, bağırsak, akciğer gibi kanser türleri yer alıyor. Bunları da çoğunuz duymuşsunuzdur. Ancak birazdan vereceğimiz kanser türlerini daha önce hiç duymamış olabilirsiniz.

Üstelik bu kanser türlerinde diğer kanser çeşitlerine göre saldırganlığı daha fazla ve ilerlediğinde tedavisi oldukça güç bir hal alabiliyor.

İşte ender görülen kanser türleri ve belirtileri…

Ender görülen kanser türleri ve belirtileri

Ayak kanseri 

Evet, yanlış duymadınız ayakta da kanser oluşabiliyor. Ayakta başlayan tümörler genellikle ciddiye alınmıyor ve bu nedenle zamanla ölümcül tehlikelere neden olabiliyor.

Birazdan vereceğimiz belirtiler sizi sürekli rahatsız ediyorsa bir doktora görünmenizi tavsiye ediyoruz.
Vücutta sürekli meydana gelen hantallık, ayağınızda beze şeklinde oluşan şişkinlikler, ayağınızı yere bastığınızda diken batarmışçasına oluşan hisler, en yaygın belirtiler arasındadır

Ender görülen kanser türleri ve belirtileri

Tükürük bezi kanseri 

Bu hastalık genellikle 100,000 1 insanda meydana gelir. Tükürük bezi kanseri belirtileri ise şu şekildedir;

- kulaklarda topaklanma,
- çene bölgesinde yumru oluşumu,
- ağız içinde ve çevresinde yumru oluşumu gibi belirtilerle kendini gösterir.

Ender görülen kanser türleri ve belirtileri

Kordoma kanseri 

Bu tür kanserler genellikle kemiklerde bulunur.  Özellikle omurga bölgesinde oluşan kanser türleri arasında yer alır. En nadir kanser türlerinden biri olduğundan dolayı bu türü araştırmak ve anlamak zordur. Belirtileri ise şu şekildedir;

- sürekli baş ağrısı 
- el ve bacaklarda görülen karıncalanma hissi
- çift ve bulanık görme gibi belirtiler yer alır.

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