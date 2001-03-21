Hamile Giyimde Öncü Firma

24.3.2017 - 00:23

Hamilelik çok özel duyguların yaşandığı, bir kadının yüreğinde çok özel bir dünyayı hissettiren farklı bir deneyimdir. Bu kadar güzel olmasına karşın son derece zorlu da bir zaman olan hamilelik, özellikle dehormonal değişimler ve vücut forumlarındaki farklılıklar nedeni ile bazen anne adaylarını yorabilmektedir. Bu kadar farklılık dolu bir süreçte anne adayları sadece kendisini ve bebeğini düşünmesi gerektiği ilkesi ile yola çıkan GeBe, onları rahat ve konforlu hissettirecek, şıklık yaratacak kıyafetleri yapmayı da kendisi düşünmektedir. Bu noktada, hamile giyim ürünleri ile hamilelik günlerinde anne adaylarının yanında olan marka, hanımların rahat etmesini sağlamak adına çok kaliteli kıyafetleri üreterek beğenilere sunmaktadır.

Sektörde son derece etkin ve öncü bir marka olan, yine aynı şekilde sektöre yön veren GeBe,  ürünlerini ABT Tekstil güvencesi altında üretmektedir. Son derece kaliteli ama kalitesi ile ters düşecek boyuttaki uygun fiyatları ile göz dolduran marka, online satış ile anne adaylarına hem kıyafetlerde hem de alışverişte konfor sağlamaktadır. Öyle ki, anne adaylarını hiçbir yerde saatlerce dolanmaya gerek kalmadan, bilgisayar başında e-gebe.com aracılığı ile dilediği her ürünü güvenle satın alabilmektedir.

Ürettiği her hamile giyim kıyafetleri ile ses getiren ve adından sürekli söz ettiren GeBe, alt giyimden üst giyime, hatta emzirme dönemine kadar hemen her türlü ürünü sizlerle buluşturmanın keyfini yaşamaktadır.

 

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