Hastanede yatan hastaya silahlı saldırı

29.5.2017 - 15:14

Adıyaman’da, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören bir şahıs yeniden silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Sakarya Caddesi üzerinde kendisine ait araç içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı silahlı saldırıya uğrayan Hasan Karadağ (40), olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasan Karadağ hastanede tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi olan A.U., isimli bir şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan Hasan Karadağ, acil serviste tedavi gördüğü esnada yanına gelen ve A.U.’nun yakını olduğu iddia edilen M.U., yanında getirdiği tabancayı peş peşe ateşleyerek Hasan Karadağ’ı vurdu. Kalçalarından vurulan Hasan Karadağ, yeniden tedavi altına alınırken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.U. ise elindeki tabanca ile hastane koridorlarında silahını havaya doğru ateşleyerek hızla kaçtı. Olayı gerçekleştirip daha sonra kaçarak kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, Hasan Karadağ’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret