Hastaneye kaldırılan o askerler taburcu edildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 70 asker tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Taburcu edilen askerlerin alay içerisinde gözetim altında tutulacağı bildirildi.

Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda, akşam yemeğinin ardından 150 kadar asker mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile alay tabipliğine müracaat etmiş, saat 23.00 itibariyle 70 asker sağlık kuruluşlarında müşahede altına alınmıştı. Hastanede tedavisi tamamlanan 70 asker taburcu edilerek birliklerine gönderildi. Askerlerin her türlü ihtimale karşı alay içerisindeki revirde gözetim altında tutulmaya devam edileceği öğrenildi. Öte yandan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de hastanede tedavi gören askerleri ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı.

Hakan Demir