Hemşirenin bacağını ısıran doktor açığa alındı

Uşak Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışma arkadaşları ile sorun yaşayan ve sağlık ocağının camlarını kıran aile hekimi Sağlık Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Uşak merkezde görev yaptığı aile sağlığı merkezinin bu sabah camlarını kıran ve öncesinde ise bir hemşirenin bacağını ısıran, diğer hemşirelere saf alkol püskürten ve bir meslektaşını darp ettiği iddia edilen aile hekimi A.İ.A. açığa alındı.

Bu sabah yaşanan olaylar sonrası gözaltına alınan A.İ.A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında soruşturmaların sürdüğü aile hekimi akşam üzerine doğru Sağlık Bakanlığı’nın kararı ile açığa alındı.

Ertunç Öztürk