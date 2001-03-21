Hemşirenin bacağını ısıran doktor açığa alındı

Hemşirenin bacağını ısıran doktor açığa alındı
7.6.2017 - 19:46

Uşak Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışma arkadaşları ile sorun yaşayan ve sağlık ocağının camlarını kıran aile hekimi Sağlık Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Uşak merkezde görev yaptığı aile sağlığı merkezinin bu sabah camlarını kıran ve öncesinde ise bir hemşirenin bacağını ısıran, diğer hemşirelere saf alkol püskürten ve bir meslektaşını darp ettiği iddia edilen aile hekimi A.İ.A. açığa alındı.

Bu sabah yaşanan olaylar sonrası gözaltına alınan A.İ.A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında soruşturmaların sürdüğü aile hekimi akşam üzerine doğru Sağlık Bakanlığı’nın kararı ile açığa alındı.

Ertunç Öztürk

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret