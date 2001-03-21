Hijyen skandalı! Ülke bu görüntülerin şokunu yaşıyor

Mide bulandıran görüntüler Birleşik Krallık’ın Swansea kontluğundaki bir restorandan… Restoranda hijyen koşullarını denetleyen yetkililer mutfakta buldukları karşısında şoka uğradı. Yerde ölü bir güvercin, kan lekeleri, her yerde hamam böcekleri ve ölü arılar vardı.

Dondurma kepçesinin yanında hama böcekleri yaşıyor, duvarlar o kadar kirli ki fayanslar yapış yapış… Böceklerin cirit attığı restoranda hijyen oranı yetkililer tarafından sıfır olarak değerlendirildi.

Restoranın mutfağı o kadar kirliydi ki, yerde mutfak tezgahının altında duran ölü güvercin kimsenin umrunda değildi. Müşterilerin burada hazırlanan yiyecekleri yediğini düşünmek hatta belki de o yerdeki güvercinin servis edileceği ihtimali bile insanın midesini bulandırmaya yetiyor.

Birleşik Krallık'ta bugün insanların tartıştığı konulardan biri bu korkunç restoran... Geçtiğimiz aylarda yapılan teftişe ait görüntülerin medyada yeni yayınladığı belirtiliyor.

İncelemenin ardından yetkililerin restoranı kapatıp sahiplerine yaklaşık 10 bin 500 pound ceza kesti. Yargıç başkanı Jan Langton “buradan yemek yiyip birini hasta olmaması büyük bir şans" yorumunu yaptı.

Korkunç restoran her ne kadar Türkiye’de olmadığı için rahat bir nefes alsak da söz konusu görüntüler yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini hatırlatıyor.