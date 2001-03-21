Hint yağının güzellik etkisi

Shiffa Home Marka Müdürü Sevil Gülsoy, hint yağının kaş, kirpik, saçlar ve cilt için besleyici ve güçlendirici etkisinin olduğunu belirtti.

Shiffa Home Marka Müdürü Sevil Gülsoy, hint yağı hakkında bilgi verdi. Gülsoy, hint yağının kaş, kirpik, saçlar ve cilt için besleyici ve güçlendirici etkisinin olduğunu belirtti. Gülsoy, “Son yıllarda yapılan araştırmalar ile Hint yağının güzelliğin en önemli tamamlayıcısı olan kaş, kirpik, saçlar ve cilt için besleyici ve güçlendirici etkisinin olduğu saptanmıştır. Kaş ve kirpikleriniz için doğal bakım yapmak adına boş rimel ambalajının içerisine Hint yağını koyup her akşam yatmadan önce kaş ve kirpiklerinize sürebilirsiniz. Bu uygulama ile kaş ve kirpik uçlarınıza az miktarda sürmeniz yeterli olabilmektedir. Düzenli kullanım sonucu yaklaşık bir aylık sürede farkı göreceksiniz. Ayrıca cildiniz kuru ise temizlenmiş cilde ince bir tabaka halinde uygulayabilirsiniz. Cildinizi derinlemesine nemlendirir ve bakımını sağlar” dedi.

Hint bitkisi

Hint bitkisinin çeşitli iklim şartlarının etkisiyle birlikte tek yıllık otsu bitki ya da boyu 12 metreye ulaşabilen ağaç olabildiğini söyleyen Gülsoy, “Hint bitkisinin ağaç formu; çok hızlı büyümesi nedeniyle ‘harika ağaç’ olarak da anılmaktadır. 6 ay gibi kısa bir zamanda Hint ağacının boyu 3 metreyi bulabilmektedir. Kızıl-kahverengi tonlarının muhteşem uyumu hasebiyle süs bitkisi olarak da yetiştirilebilmektedir. Genel olarak tropik ve ılıman ülkelerde yetişen bu bitki doğal olarak Akdeniz, Ege ve Marmara’da yabani olarak yetiştirilebilmektedir. Ilık ve güneşli ortam koşullarına ihtiyaç duyan Hint bitkisinin Türkiye genelinde yetiştirilmesi mümkün olabilmektedir” diye konuştu.

“Hint tohumları içeriğinde ricinin gibi alkoloitler içerir ve bu nedenle zehirli bir bitkidir” diyen Gülsoy, “Hint bitkisinin tohumlarından soğuk sıkma yöntemi ile elde edilen yağ formu müshil etkisine sahiptir. Ancak bu etki en erken iki-üç saatte kendini gösterebildiği için alternatif ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır” ifadelerini kullandı.