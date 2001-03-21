İncir çekirdeği yok satıyor.. İşte incir çekirdeğinin faydası

İncir çekirdeği geçim kapısı oldu

Aydın'da yürütülen bilimsel çalışma sonucu incir çekirdeği yağının Omega 3 ve E vitamini yönünden zengin olduğunun tespit edilmesi girişimcileri harekete geçirdi.

Dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alan Aydın'da yürütülen bilimsel çalışmayla incir çekirdeği yağının Omega 3 ve E vitamini açısından zengin olduğunun tespit edilmesi, ürünün sağlık için kullanımını hızla artırıyor.

Nazilli ilçesinde incir hakkında Ar-Ge faaliyetleri yürüten girişimci Fatih Aydın, yörede geleneksel olarak kullanımı bilinen incir çekirdeği yağına ilişkin bilimsel çalışma yaptı.

Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmokokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ile birlikte yürütülen çalışmada incir çekirdeğinden elde edilen yağın içerik analizi yapıldı.

Yoğun Omega 3 ve E vitamini tespit edilen incir çekirdeği yağının içeriğindeki asit ve vitaminlerin özellikle cilt sorunlarıyla ilgili destekleyici tedavi özelliğine sahip olduğunun bilinmesi üzerine tesis kuran girişimci, ülke genelinden gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor.

"Cilt sorunlarına iyi geliyor"

Yaklaşık 15 kilogram incirden 1 kilogram yağ çıkardıklarını dile getiren Aydın, içerdiği E vitamini bakımından yağın cilt sorunlarına iyi geldiğini, özellikle kadınların tercih ettiğini ifade etti.

Aydın, yağın göz etrafındaki kırışık, morluk, yanık, yara, doğum lekesi, çatlak ve selülit tedavisinde yardımcı etkiye sahip olduğunu, bu etkilerin bilimsel olarak kanıtlanması için de çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

"İçeriği açısından faydalı olabilir"

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neslihan Şendur ise incir çekirdeği yağının "İçerdiği vitaminlerin zenginliği açısından kırışıklığın giderilmesinde ve deri çatlaklıklarının tedavisinde faydalı olabilir." bilgisini verdi.