Islak mendil bu hale getirdi

Islak mendil bu hale getirdi
9.6.2017 - 01:06

Şüphesiz ıslak mendiller hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Bununla buna karşın doğaya olan zararları çokça konuşuluyor. Ancak bizi daha çok endişelendirmesi gereken insanlar üzerindeki etkisi

Islak mendillerdeki büyük tehlike!

Yapılan sayısız araştırma ıslak mendillerde bulunan kimyasalların cilt alerjisi problemlerini tetiklediğini ortaya çıkardı. Bu problemlerin başında ise dermatit ve egzama geliyor. Daha önce bebeklerin cildinde ve hatta ebeveynlerin elinde sayısız vaka rapor edildi.
 

Islak mendillerdeki büyük tehlike!

Islak mendillerde bulunan, dermatit ve egzama gibi problemleri tetikleyen başlıca koruyucu kimyasal metil izotiyosiyanat. Araştırmacılar bu kimyasalın gittikçe artan alerjik reaksiyonların sorumlusu olduğunu söylüyor.

Bazı ıslak mendillerde bu kimyasal kullanılmamaya başlanmasına rağmen hala piyasadaki çoğu ürün içeriyor. Ancak araştırmaya göre hangi üründe olup olmadığını söylemek zor çünkü markalar ürünlerin üzerine metil izotiyosiyanat bulunduğunu yazmıyor.

Islak mendillerdeki büyük tehlike!

Peki metil izotiyosiyanat içeren ıslak mendilleri kullanırsak ne olur?

Bu kimyasal cildine temas eden kişilerin cildinde döküntüler veya egzama gibi ciddi alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Hatta araştırmalara göre sadece dokunmak değil, koklamak bile alerjik reaksiyonu tetikleyebilir.

Islak mendillerdeki büyük tehlike!

Astım tehlikesi!

Metil izotiyosiyanatın yanı sıra yapılan araştırmalar antibakteriyel ıslak mendillerdeki bir tehlikeyi ortaya çıkardı. Antibakteriyel ıslak mendillerin fazla kullanılması astım gibi alerjik hastalıkları tetikliyor.  pembenar.com özel haberidir(pmb)
 

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