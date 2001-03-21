Kabuğuyla tüketmeniz gereken meyve ve sebzeler

Neredeyse birçok meyve ve sebzeyi soyarak tüketiyoruz. Ancak öyle meyve ve sebzeler var ki taşıdıkları vitamin ve minerallerin neredeyse hepsi kabuklarında yer alıyor. İşte soymadan tüketmeniz gereken meyve ve sebzeler...

Bazı meyve ve sebzeler soyulduklarında bütün vitamin ve mineralleri kayboluyor. Dolayısıyla bu sebze ve meyveleri soyarak değil kabuklarıyla tüketmek gerekiyor. Hangi sebze ve meyveyi kabuklu olarak tüketmeniz gerektiğini bilmiyorsanız hemen açıklayalım…

İşte soymadan tüketmeniz gereken sebze ve meyveler…





Patates



C ve B6 vitamini, fosfor, niasin, magnezyum, potasyum, lif ve çinko ve içeriğinde bir çok zengin mineral bulunduran patates, hem saplıklı hem de kalori yönünden oldukça düşüktür. Patatesi soyduğunuz zaman kabukta bulunan birçok vitamin ve mineralin kaybolmasına neden olursunuz. Patates kabuğundaki lif, kalsiyum, demir, potasyum, fosfor, riboflavin, folatta ve A ve K vitaminler, patatesin içerisinden daha yüksektir.

Salatalık



Salatalık potasyum ve lif bakımından oldukça zengindir. Özellikle diyet yapanlara salatalık sık sık önerilir. Kilo vermede etkili olan aynı zamanda da tadı lezzetli olan bu meyvenin kabuğunu soymadan yemeniz gerekir.



Kabuklu halde tüketirken Üzerinde bulunan sentetik kimyasallardan çekinmenizi anlıyoruz ancak sirkeli suda bir süre beklettiğinizde ve iyice yıkadığınızda bu sorunu da ortadan kaldırmış olursunuz. Salatanın üzerinde kansere, kardiyovasküler hastalığa ve iltihaba karşı koruma sağlayan flavonoidler, lignanlar ve triterpenleri içerir.

Kivi



İçeriğinde bol miktarda c vitamini bulunduran kivi bağışıklık sistemi açısından oldukça önemli bir meyvedir. E ve K vitamini, bakır, potasyum, manganez ve folat içerir.



Bu yeşil meyveyi yemek için genellikle kabuğunu soyarız. Bu durumda kabuk içindeki tüm etli kısımları iyice kaşıkla sıyırın. Aslında kivi kabuklarıyla yenilebilen bir meyve… Soğuk suyun altında ovmanız halinde tüylü bölümü gidecektir. Böylece besin değeri çok yüksek kahverengi kabuğuyla kiviyi yiyebilirsiniz.

Karpuz



Evet, yanlış duymadınız! Karpuzun kabuğunda zengin vitamin ve mineraller bulunuyor. Karpuzun sulu ve beyaz kısmı c ve b6 vitaminleri, zengin antioksidan içerir. Yapılan araştırmalarda da karpuz kabuğunun erektil disfonksiyon ve hipertansiyon için bir tedavi olarak faydalı olabileceğini, bununla birlikte kilo alımını azaltmaya ve LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

Muz



Muz kabuklarını genellikle başka işlerde değerlendiriyorsunuz ancak uzmanlar bunu tüketmeniz gerektiğini söylüyor. Muzun kabuğunda bol miktarda antioksidan bulunuyor aynı zamanda, luteini (cilt ve gözler için iyi) ve ruh sağlığını düzeltici kimyasal triptofanı da içerirler.



