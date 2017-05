Karasineklere en etkili çözüm

Sinekler hem görünüşleriyle hem de verdikleri rahatsızlıktan dolayı çoğu zaman sinir bozucu olabilirler. Bu sinir bozucu yaratıkları evinizden en etkili ve zararsız bir şekilde uzaklaştırabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken vereceğimiz yöntemi harfiyen uygulamak.

Karasinekler her yerde her an belirebilen hayvanlardır. Genellikle sıcak havalarda ortaya çıkan bu sinekleri rahatlıkla evinizden uzaklaştırabilmeniz mümkün.



İşte karasineklerin evinizden uzaklaşmasını sağlayacak en etkili ve en pratik yöntem…

Evinize karasineklerin girmesini istemiyorsanız ispirtolu suyla karasinekleri evden uzaklaştırabilirsiniz. Sürekli bir yerde toplanmaya meyilli olan karasinekler için bu yöntem en etkili yoldur.

Ayrıca ispirtonun böceklere ve sineklere karşı inanılmaz bir kokuya sahip olması onları uzaklaştırmada etkili olacaktır. Özellikle ispirtoları şeffaf poşetlerin içerisine yerleştirip ışık alan bir yere kapı önüne veya cam önüne ışık alan herhangi bir yere asabilirsiniz.



Şeffaf poşetler güneş ışığının kırılmasına ve prizmalar oluşmasına neden olacaktır. Bu optik etki sayesinde uçan sinekler hem kokudan hemde ışıktan bulunduğunuz ortama yaklaşamayacaklardır.