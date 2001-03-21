Kırışıklıkları yok eden yöntem

Kimse daha genç görünmenin formülüne "Hayır" demez. Yaşlanma karşıtı olan aspirin ile yapacağınız maskeler ile hem daha genç görünün hem de kırışıkları ortadan kaldırın.
Aspirin ve limon maskesi
Malzemeler
3 aspirin
3 yemek kaşığı limon suyu
Nasıl uygulanır?
Aspirini limon suyunda iyice çözün. Yapışkan bir kıvama gelene kadar karıştırın. Yüzünüzü yıkayın ve daha sonra bu karışımı uygulayın. 10 dakika kadar bekletin. Su ile maskeyi çıkartın.
Yoğurt, bal ve aspirin maskesi
Malzemeler
5 aspirin
1 yemek kaşığı yoğurt
1/2 yemek kaşığı bal
Nasıl uygulanır?
Aspirini ufalayın ve diğer malzemeler ile iyice karıştırın. Maskeyi etkili şekilde uygulayabilmek için öncelikle yüzünüzde gözenekleri açın. Bunun için de bir bezi ılık suya batırıp yüzünüze koyun. Yüzünüzü kuruladıktan sonra bu karışımı uygulayın. Yarım saat cildinizde bekletin. Ilık suyla çıkartın.
Pul pul dökülen maske
Malzemeler
3 aspirin
3 yemek kaşığı ılık su
Nasıl uygulanır?
Aspirini suda eritin. Yapışkan bir kıvam elde edin. Temiz yüzünüze bu karışımı uygulayın ve 10 dakika bekletin. Daha sonra iyice durulayın.
Kaynak: Brightside.me
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