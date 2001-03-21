Kırışıklıkları yok eden yöntem

Kimse daha genç görünmenin formülüne "Hayır" demez. Yaşlanma karşıtı olan aspirin ile yapacağınız maskeler ile hem daha genç görünün hem de kırışıkları ortadan kaldırın.

Aspirin ve limon maskesi

Malzemeler

3 aspirin

3 yemek kaşığı limon suyu

Nasıl uygulanır?

Aspirini limon suyunda iyice çözün. Yapışkan bir kıvama gelene kadar karıştırın. Yüzünüzü yıkayın ve daha sonra bu karışımı uygulayın. 10 dakika kadar bekletin. Su ile maskeyi çıkartın.