KOAH hastası kendini yaktı

5.6.2017 - 22:05

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası yaşlı adamın bir anlık dikkatsizliği hayatına mal oluyordu. Oksijen maskesiyle birlikte sigara içmeye çalışan Hasbi A, oksijenin alev almasıyla alevler içinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye Mahallesi Kabadayı Sokak'ta meydana geldi. 7 yıldan bu yana Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası olması sebebiyle oksijen maskesiyle yaşamını sürdüren 76 yaşındaki Hasbi A., hastalığı sebebiyle sağ bacağını kaybetti. Bir türlü sigarayı bırakamayan yaşlı adam, eşinin yan odada olmasını fırsat bilerek oksijen maskesini takıp oksijen kullanırken sigara içmeye başladı. Oksijenin alev almasıyla yaşlı adam alevler içinde kaldı. Yaşlı adamın üzerinden sıçrayan alevler halıyı yaktı.

Sürahiyle söndürdü

Yaşlı adamın imdadına yan odada bulunan eşi Naciye A. yetişti. Yaşlı kadın mutfaktan aldığı su dolu sürahiyle hem eşini yanmaktan hem de evi yanmaktan kurtardı. Yüzü yanan yaşlı adam haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Yüzünde birinci derece yanıklar oluşan yaşlı adam, tedavinin ardından müşahede altına alındı.

Salih Bakıcı

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