Kolunda kulak büyüdü

1.4.2017 - 01:43

Büyük bir kazada kulağını kaybeden adama aylar süren çalışmaların sonunda yeni bir kulak nakledildi.

Büyük bir trafik kazasında kulağını kaybeden, adı ve yaşı belirtilmeyen adama yeni bir kulak nakledildi. Daily Mail'in haberine göre kazadan sonra yüzünün sağ tarafında ciddi hasarlar oluşan adam eski yüzüne kavuşmak için sayısız operasyon geçirmesine rağmen kulağı olmadığı için kendini eksik hissediyordu.
 

Ne yazık ki hasar o kadar büyüktü ki doktorlar yaranın üstüne kulağını dikemiyordu. Bu yüzden Dr. Guo Shuzhong, Çinli adama yapay bir kulak nakletmeye karar verdi.

Hastanın kaburgalarından alınan kıkırdaktan 3D teknolojisiyle yapılan gerçekçi bir kulak ilk olarak adamın koluna nakledildi.

Kulağın çalıştığından emin olmak için hasta 2 hafta boyunca hastanede gözetim altında kaldıktan sonra evine gitti.

Uzmanlar kafasına nakletmeye uygun olduğunu söyleyene kadar birkaç ay boyunca kolunda büyüdü. 
 

Bu hafta gerçekleştirilen 7 saatlik operasyonla kulak, hastanın kolundan kafasına nakledildi. Dr. Guo Shuzhong kulağa kan akışının başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.


Duygu Bay / PembeNar

 

Haberin Fotoğrafları
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret