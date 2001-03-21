Kolunda kulak büyüdü

Büyük bir kazada kulağını kaybeden adama aylar süren çalışmaların sonunda yeni bir kulak nakledildi.

Büyük bir trafik kazasında kulağını kaybeden, adı ve yaşı belirtilmeyen adama yeni bir kulak nakledildi. Daily Mail'in haberine göre kazadan sonra yüzünün sağ tarafında ciddi hasarlar oluşan adam eski yüzüne kavuşmak için sayısız operasyon geçirmesine rağmen kulağı olmadığı için kendini eksik hissediyordu.



Ne yazık ki hasar o kadar büyüktü ki doktorlar yaranın üstüne kulağını dikemiyordu. Bu yüzden Dr. Guo Shuzhong, Çinli adama yapay bir kulak nakletmeye karar verdi.

Hastanın kaburgalarından alınan kıkırdaktan 3D teknolojisiyle yapılan gerçekçi bir kulak ilk olarak adamın koluna nakledildi.

Kulağın çalıştığından emin olmak için hasta 2 hafta boyunca hastanede gözetim altında kaldıktan sonra evine gitti.

Uzmanlar kafasına nakletmeye uygun olduğunu söyleyene kadar birkaç ay boyunca kolunda büyüdü.



Bu hafta gerçekleştirilen 7 saatlik operasyonla kulak, hastanın kolundan kafasına nakledildi. Dr. Guo Shuzhong kulağa kan akışının başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.





Duygu Bay / PembeNar