Lazer Epilasyon Nedir, Nasıl Yapılır?

Lazer epilasyon, vücudunuzun herhangi bir yerindeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın en etkili yoludur. Hızlı, kolay ve kalıcı çözümler, lazer epilasyon ile mümkündür. Lazer epilasyon yöntemlerinin en son hali ise buz lazer epilasyon olmaktadır.

Lazer epilasyon acı verir mi?

Lazer epilasyon, istenmeyen tüyleri vücudun her yerinden kalıcı olarak uzaklaştırmanın en etkili ve güvenli yoludur. En iyi sonucu elde etmek için, genellikle uygulama alanına, kıl tipine ve yapılan kişinin genetik özelliklerine göre 4 ila 8 arasında tedavi gerekir. İstenmeyen tüy büyümesi hormonal olabilir, sonuçlar farklı olabilir, ancak kişilerin büyük çoğunluğu tedaviler boyunca kıl büyümesinde 80'in üzerinde azalma ile karşılaşırlar. Bu lazerler, tek bir konsantre ışık demetini yayar; bu ışık, kıldaki pigment tarafından absorbe edilir ve iletilir, ısısal enerjiye dönüştürülür ve tüyün yeniden yetişme yeteneğini etkin bir şekilde "devre dışı bırakır".

Lazer epilasyon avantajları nelerdir?

Kalıcı sonuçlar: Bir tedavi seyrinde kıl büyümesinde% 80'in üzerinde bir azalma yaşanması.

Batıklara kalıcı çözüm: Lazer epilasyon, batıkların tedavisinde oldukça etkilidir.

Lazer epilasyon sırasında, bir lazer ışını deriden tek bir kıl follikülüne geçer. Lazerin yoğun ısısı saç follikülüne zarar verir ve tüy sayısının ve tüy kalitesinin azalmasına neden olur. Tüyler daha az göze çarpar, daha ince ve muhtemelen daha açık olacaktır. Tüy dökülme derecesi tedavilerin sayısına bağlıdır.

Tıraştan, cımbıztan ve ağdadan muzdarip kalmaktan bıkmış insanlar için lazer epilasyon tercih edilen seçenek ve güzel bir çözüm haline gelmiştir. Lazer epilasyon sırasında, bir lazer ışını deriden tek bir tüy follikülüne geçer. Lazerin yoğun ısısı, gelecekteki tüy büyümesini engelleyen kıl folikülüne zarar verir. Klasik 755 nm dalga boyu, yüksek melaninabsorpsiyon özelliklerine sahiptir ve pigmente lezyon çıkartılması ve tüyün azaltılması için kanıtlanmış uzun vadeli sonuçları vardır ve sadece üç seanstan sonra tüyleri % 79 oranında kalıcı olarak azaltır.

1064nm Nd: YAG dalga boyu, daha koyu cilt tipleri ve bronzlaştırılmış cilt 2 üzerinde kalıcı tüy azaltılması için en güvenli dalga boyudur ve damar lezyonlarının en yaygın biçimi olan yüz ve bacaklardaki damarların tedavisinde tercih edilen dalga boyudur.

Buz lazer epilasyon nedir?

Sopranoice buz lazer epilasyon, günümüzde en kısa sürede ve en etkili olarak kabul edilen lazer epilasyon yöntemidir.

Buz lazer epilasyonun avantajları ise:

Çoğu hasta için hızlı ve neredeyse ağrısız prosedür.

Seans sayısının oldukça azalması (4-6 seans)

Cilt derisini hasar görmeden yalnızca kıl köklerinin hedeflenmesi

Cilt yanık riskli azaltılır

Hem erkek hem de kadın hastalar için ideal epilasyon tedavisi.