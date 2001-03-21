Muz kabuğu ile zayıflama yöntemleri

Muz kabuğu ile zayıflama yöntemleri
9.6.2017 - 01:05

Muz özellikle ara öğünlerde tok tutması açısından oldukça fazla tüketilen ve besleyici bir meyvedir. Üstelik bu meyvenin kabukları da oldukça yararlı… Dr. Ender Saraç muz kabuğunun hızlı kilo vermeye yardımcı olduğunu belirtti ve muz kabuğuyla yapılan tarifleri paylaştı.

Muz çocukların ve bebeklerin fazlasıyla tükettiği meyveler arasında yer alır. Üstelik yetişkinlerde tok tutması açısından ara öğünlerde muz tüketirler.  Muzun kendisi olduğu kadar kabuğu da oldukça faydalıdır.  Muzun kabuğunda kendi meyvesinden daha fazla lif ve potasyum bulunmaktadır. 

Dr Ender Saraç,  muz kabuğun aynı zamanda zayıflatmakla kalmadığını, mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olarak, diyette ki yaşanan o psikolojik bozukluğun önüne geçtiğini belirtiyor.

Muz kabuğu ile zayıflama yöntemleri

İşte Dr. Ender Saraç’ın muz kabuğuyla yapılan zayıflamaya yardımcı karışım tarifleri…

Tarif 1: 
Muzu kabuklarıyla beraber 10 dk boyunca kaynatın.  Süzün ve suyun içerisine bal ve tarçın katarak her gece uyumadan önce tüketin. Yağların hızlı bir şekilde yakılmasına yardımcı olacaktır.

Muz kabuğu ile zayıflama yöntemleri

Tarif 2:
Yeşil muzu 15 dk boyunca kaynatın.  Aç karnına suyunu ve meyvesini tüketin.  Bu karışımları düzenli olarak uygulamak tok kalmanızı sağlayarak kısa sürede kilo vermenizi sağlayacaktır.
 

 

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