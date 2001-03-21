Namaz kılmanın yeni bir faydası ortaya çıktı

Dünyada ortalama 1.6 milyar müslüman günde 5 vakit rükuya eğiliyor, diz çöküyor ve secde ediyor. İslamın 5 şartından bir tanesi olan namazın Allah katındaki yeri ve verdiği huzurdan başka bir etkisi daha keşfedildi.

Daha önce yapılan araştırmalarda namaz ritüelinin psikolojik faydalarına dikkat çekilmişti ancak yeni araştırma namazın fizyolojik etkilerini inceleyen ilk araştırmalardan bir tanesi.

New York'taki Binghamton Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, sağlıklı Hintli, Asyalı ve Amerikalı erkek ve kadınların bilgisayar ürünü insan modelleri kullanıldı. Araştırmacılar, eğilme hareketinin belde stres oluşturduğunu fark etti ancak bel ağrısı olan kişiler diz ve sırt açısını doğru belirlerse beldeki stres azalıyor.

Araştırmayı yürüten profesörlerden Dr. Mohammad Khasawneh, "Hareketler, yoga veya bel ağrısı tedavisi için yapılan fiziksel terapi egzersizleriyle benzerlik gösteriyor. Namaz fiziksel stresi ve endişeyi ortadan kaldırabilir." diye konuştu. Khasawneh'e göre düzenli olarak çeşitli hareketleri yapmayı gerektiren namaz, bel ağrısı için klinik tedavi yerine geçebilir.

Doğru açıyı ayarlarsanız secde etmek, kas elastikiyetini arttırıyor. Ancak yanlış açı ağrılarınızı arttırabilir.

Kaynak: Daily Mail

Duygu Bay / PembeNar