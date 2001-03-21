Nikotini vücuttan temizliyor

27.3.2017 - 01:02

Sigara içenlerin vücudunda biriken nikotinin etkileri yıllarca devam edebilir. Bazı besin maddelerinin ise bu nikotini temizlediği belirtilmektedir.

Kivi

Kivi, nikotini vücuttan atmanızı sağlar ve bol miktarda vitamin içerir.

Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

 

Isırgan

Isırgan bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.

Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

Havuç suyu

Sigara tiryakisiyseniz her içtiğiniz sigaradaki nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını unutmayın. Cilde zarar veren nikotinin bu etkisine karşı havuç suyu içebilirsiniz. Vitaminler açısından zengin olan havuç suyu cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.

Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

Su

Su, vücuttaki zehirli maddelerin atılması için çok önemlidir. Vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.

Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

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