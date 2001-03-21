Nikotini vücuttan temizliyor

Sigara içenlerin vücudunda biriken nikotinin etkileri yıllarca devam edebilir. Bazı besin maddelerinin ise bu nikotini temizlediği belirtilmektedir.

Kivi



Kivi, nikotini vücuttan atmanızı sağlar ve bol miktarda vitamin içerir.

Isırgan



Isırgan bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.

Havuç suyu



Sigara tiryakisiyseniz her içtiğiniz sigaradaki nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını unutmayın. Cilde zarar veren nikotinin bu etkisine karşı havuç suyu içebilirsiniz. Vitaminler açısından zengin olan havuç suyu cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.

Su



Su, vücuttaki zehirli maddelerin atılması için çok önemlidir. Vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.