Önce kızını sonra böbreğini verdi

İzmir’de 68 yaşındaki Aysu Doğrular, böbrek yetmezliği bulunan damadı Recep Çat’a (47) bir an bile tereddüt etmeden böbreğini vererek ikinci bir hayatın kapılarını açtı. Çat, “24 yıllık evliyim. Kayınvalidemden önce kızını, sonra da böbreğini aldım, hayata döndüm. Kendisine minnettarım” dedi.

Kaynana-gelin, kaynana-damat ilişkilerinde geçimsizlikler ve didişmeler nice şarkılara, filmlere konu olurken, İzmir’de “Böyle kayınvalideler de var” dedirten bir olay yaşandı. Manisa’da ev hanımı Serap Çat ile evli olan 2 çocuk babası Recep Çat'a, yaklaşık 4 yıl önce ağrı şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Otobüs şoförü Çat, sürekli kontrollerle diyetini uygulayarak diyalize gireceği süreci uzatmaya çalıştı. Ancak iki ay kadar önce mide bulantısı, kusma şikayetiyle Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurduğunda, mutlaka diyalize girmesi gerektiği, böbrek nakli olabileceği söylendi. Manisa’da haftanın üç günü diyalize girmeye başlayan Çat, diyalizsiz bir yaşam için ailesinden verici ararken, kayınvalidesi Aysu Doğrular gönüllü oldu. Çat’a Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok’tan oluşan ekip tarafından kayınvalidesinden alınan böbrek nakledildi. Diyalizli yaşamdan bir ayda kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Çat, kayınvalidesinin elini öperek ona minnettar olduğunu söyledi.

"Yeni doğmuş gibiyim"

Çat, kayınvalidesinin alkışlanacak hareketi ile ilgili şöyle konuştu:

“Bana doktor 'böbreklerin bitmiş, diyalize gireceksin' dedi. Makineye bağlanınca psikolojim bozulmaya başladı. Herkesle kavga ediyordum. Makineden çıkınca çok halsiz oluyordum. Çok berbattım. Anneme gittim, böbreklerimin bittiğini söyledim. Bana kanlarımızın tutmadığını söyledi, vermedi. Kayınvalide gittim, 'ikisini de alabilirsin' dedi. Bir arkadaşım verecekti, tetkiklerde protein kaçağı çıktı, donör olamadı. Bu sırada kayınvalidem umreye gitti, geldi. O uygun çıkınca 15 Mayıs’ta nakil gerçekleşti. Kayınvalideme de, doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum. Kuş gibiyim, hayata döndüm, yeni doğmuş gibiyim. 24 yıllık evliyim. Kayınvalidemin önce kızını, sonra da böbreğini aldım, hayata döndüm. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum hepsine.”

"Helal olsun damadıma"

Öte yandan, yıllardan beri çok iyi ilişkiler içinde oldukları damadına böbrek vermek için bir an bile tereddüt etmediğini belirten 3 çocuk 4 torun sahibi Aysu Doğrular, “Kan grubumu bile bilmiyordum. Sağlam çıktım. Güle güle gittim hastaneye. 70’ime merdiven dayamışım, yaşasam ne olur yaşamasam ne olur. Ama kızımın, damadımın çocukları var. Onlar yaşasın. Damadıma bir şey olsa kızımın hali nice olurdu. Çok şükür çok iyiyim, hiç şikayetim yok. Ameliyat sonrasında yatakta bile yatmadım, oturdum. Helal olsun damadıma” diye konuştu.

"Tereddüt etmedi"

İzmir Kent Hastanesi Böbrek Nakli ekibinden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok da şunları söyledi:

“Böbrek nakillerinde son dönemlerde sadece kan grubu uyumuyla nakiller gerçekleşebiliyor. Hastaya eşi, yakın akrabası da verici olabilir. Önemli olan doku uyumsuzluk testinin negatif olması. Bu test negatifse sadece kan grubu uyumuyla nakiller mümkün. Ana kan grubu uyumu naklin gerçekleşmesi için yeterli. Recep bey bilinçli, takiplerini yaptıran bir hasta. Dolayısıyla çok uzun süre diyalize girmeden nakil için bize başvurdu. Hazırlık aşamasında birkaç seans diyalize girdi, nakille kaldığı yerden hayatını devam ettirmeyi başardı. Hastamızın kan grubu 0 (sıfır) idi. Sıfırlarda verici bulmak biraz daha zor. 0 verici bulmakta zorluk yaşayabilirdi. Çok şanlı olduğunu düşünüyorum. Kayınvalide-gelin alıcı vericilerimiz olmuştu. Çok güzel gönüllü bir kayınvalide, onu oğlu kadar seviyor. O da aynı şekilde annesi gibi seviyor. Çok gönüllü bir şekilde hiç tereddüt etmeden kayınvalidesi böbreğini verdi. İkisi de çok iyi.”

Ceren Atmaca - Halil Karahan