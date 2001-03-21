Organik tereyağı nasıl anlaşılır?

30.5.2017 - 00:10

Tereyağının organik olup olmadığını anlamak hiç de zor değil. Size vereceğimiz yöntemlerle tereyağının kalitelisini artık ayırt edebileceksiniz.

Organik tereyağı nasıl anlaşılır?

Tereyağı Türk mutfağının en çok kullanılan besinleri arasında neredeyse ilk sırada yer alır. Son yıllarda organik olması şartı ile sağlıklı beslenme adına kullanılması önerilen ve diyet listelerinde yer alan tereyağının sağlık için sayısız faydası bulunmakta. Kısacası tereyağının sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için organik ve kaliteli olması gerekiyor. 

Peki, organik tereyağı nasıl anlaşılır diyorsanız işte cevapları…

Organik tereyağı nasıl anlaşılır?

Organik tereyağının kıvamı nasıl olur?

Tereyağının organik olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu da kıvamıdır.  Oda sıcaklığına geldiğinde hemen sürülebilir kıvama gelen ve eriyen tereyağı, organik olarak nitelendirilebilir.  Ayrıca tavada eridiğinde çıkan köpüklerde tereyağının organik olduğunu gösterir.

Organik tereyağı nasıl anlaşılır?

Organik tereyağının görüntüsü nasıl olur?

Kaliteli ve organik tereyağının sapsarı olması gerekir algısı kesinlikle yanlıştır. Köy yerinde yapıldığından eminseniz haklı olabilirsiniz. Ancak markette satılan ve rengi altın sarısına dönen tereyağının inde bol miktarda katkı maddesi olabilir.

 Bu nedenle rengi ışıkta beyaza dönen ve çok açık renkli olmayan tereyağını almaya özen göstermelisiniz.

Organik tereyağı nasıl anlaşılır?

Organik tereyağı kokusu nasıl olur?

Kaliteli tereyağını kokladığınızda paketinden dahi kokuyu hissedebilirsiniz. Paketi kokladığınızda hiçbir koku gelmiyorsa tereyağı sahte olabilir. Organik tereyağında koku paketin dışına kadar çıkacaktır. Aynı zamanda pişerken yaydığı iştah açıcı acıktırıcı bir tereyağı da organik olarak tanımlanabilir.

 

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