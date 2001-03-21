Patlıcan yemeniz için 4 neden

4.6.2017 - 01:00

Patlıcan sağlığımız için oldukça faydalı bir besin. Patlıcanın %92’si sudan oluştuğu için özellikle ramazan ayında iftar ve sahurda tüketildiğinde su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaya yardımcı olur.

Akşam yemeğinde patlıcan yemeniz için 4 neden

Patlıcan sebzesi beden sağlığı için oldukça faydalı bir besin. Bu nedenle akşam yemeklerine bir miktar patlıcan eklemek sağlığınıza çeşitli faydalar sağlıyor.  Üstelik kalori miktarları da diğer sebzelere göre oldukça az. Bir gün salatanıza bir yemeğinize patlıcan ekleyerek hem yemeklerinizi lezzetlendirebilir hem de sağlığınıza çeşitli faydalar sağlamış olursunuz.

Patlıcanı düzenli tükettiğinizde sağlığınıza sağladığı faydalar şu şekildedir;

Akşam yemeğinde patlıcan yemeniz için 4 neden

Karaciğer detoksu 

Patlıcan tükettiğinizde gece boyunca hayati işlevleri yerine getirmiş olursunuz. Aynı zamanda patlıcan vücudunuzun geceleri karaciğer detoksu yapmasını sağlar.

Akşam yemeğinde patlıcan yemeniz için 4 neden

Kolesterol seviyesini dengeler 

Yüksek kolesterol teşhisi aldığımızda iyileşmeye nereden başlayacağımızı bilmeyiz. Bu durumda izin verilen ve yasaklı gıdalar içeren bir yemek listemiz olur. Ama her zaman sanki en çok sevdiğimiz yemeği yiyemiyormuşuz gibi hissederiz.

 Ancak patlıcanı haftada en az üç kez akşam yemeğinde yerseniz, kolesterol düzeyleriniz zaman geçtikçe azalacaktır.

Akşam yemeğinde patlıcan yemeniz için 4 neden

Uzun süre tokluk hissi sağlar 

Patlıcanın içerisindeki zengin lifler hızlı bir şekilde kilo vermenize aynı zamanda tok tutmaya yardımcı olur.

Akşam yemeğinde patlıcan yemeniz için 4 neden

Kalbinize gece bakımı yapar 

Patlıcan kalbiniz için bulunmaz bir nimettir. İçeriğindeki zengin potasyum, B6 vitaminİ gibi çeşitli vitamin ve mineraller sağlıklı kalp için olmazsa olmazlardandır.

Aynı zamanda patlıcandaki antioksidanlar, kan basıncınızı düşürmeye ve vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur.

 

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