Sağlık Bakanı'ndan atama müjdesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2017 yılı için 16 bin 500 sağlık personeli atanacağını, bunun 3 bin 900’ünü atadıklarını, geri kalan 12 bin 500 kişiyi de iki ay içerisinde atayacaklarını söyledi.

Bakan Akdağ, Ceyhan Kültür Merkezi’nde ‘Gençlik Kürsüsü’ programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Yenikapı’da yapılan ‘15 Temmuz Ruhunu Koruma’ mitinginden kısa bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz ruhundan koptuğunu ifade eden Bakan Akdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Devlet Bahçeli’nin Yenikapı’da yaptıkları ‘15 Temmuz Ruhunu Koruma’ mitinginden kısa bir süre 15 Temmuz ruhunu bir kenara bırakıp FETÖ çetesinin adeta koruyucusu haline geldi” dedi.

“CHP, HDP kol kola”

16 Nisan’da yapılacak halk oylaması öncesinde 18 maddeyi meclisten geçirirken CHP ve HDP’nin meclis kürsüsünü işgal ettiğini kaydeden Akdağ, “Şimdi biz bu değişikliği hazırlarken maddeleri meclise getirip komisyonlarda görüştürüp sizlerin oylarına sunduk. Önce meclis komisyonunda kavga çıkardılar pet şişeler fırlattılar. HDP ile kol kola girip bunu beraber yaptılar. Meclis kürsüsünü işgal ettiler. Ve daha birçok şey yaptılar. Dikkat edin bütün tarihinde olduğu gibi CHP milletine güvenemediği için bu engelleri çıkardı. Biz anayasayı mecliste değiştirip o işi bitirmiyorduk ki size getiriyorduk. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının yaptıkları şu oldu milletten korktuklarını bir kere de bu 16 Nisan referandumuna götüren günlerde görmüş olduk. Buna hiç şaşırmadık” ifadelerini kullandı.

“İki ay içerisinde atamalar olacak”

Bazı sağlık meslek lisesinde okuyan öğrencilerin atama istemesi üzerine ise Bakan Akdağ, şunları söyledi:

“Bu sene Maliye Bakanlığı’nda 16 bin 500 atama limiti alabildik. Bunun 3 bin 900’ünü atadık. Geri kalanını da atayacağız. Kalan 12 bin 500 kişiyi önümüzdeki iki ay içerisinde atayacağız. Ortaöğretim mezunları da atayacağız ama sayı az. Neden az, çünkü üniversite mezunlarının da sayıları arttı. Bunları atadıktan sonra da Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan ben başka kadrolar alacağım inşallah.”

Daha sonra Bakan Akdağ’a bir öğrenci Türk Bayrağı hediye etti.

Umutcan İşledici