Sağlık Bakanlığı 12 bin 500 personel alacak

3.6.2017 - 00:10

Sağlık Bakanlığı, ÖSYM’nin yapacağı yerleştirmeyle, 12 bin 500 sağlık personeli alacak. Başvurular, 7 ila 13 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2017/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

TERCİHLER 7-13 HAZİRAN ARASI

Adaylar tercihlerini, 7 ila 13 Haziran 2017 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığı’na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

BU BÖLÜMDEN MEZUNLAR DİKKAT

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen adayların, tercih işlemlerinin başlayacağı 7 Haziran 2017 tarihinden önce mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

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