Sahtelerini yaptılar, dünya panikte

Çinlilerin sahtesini yapmadıkları bir yumurta kalmıştı, sonunda o da oldu.



Hem de o kadar gerçekçi ki yiyenler bile yumurtaların sahte olduğunu anlamakta zorlanıyor.Sahte yumurtalar tamamen kimyasal maddelerden yapılıyor.

Kabuğunda kalsiyum, içinde ise sodyum aljinat, şap, jelatin ve renklendirme maddeleri kullanılıyor.Yetkililer maliyeti gerçek yumurtanın beşte biri kadar ucuz olduğu için sahte yumurta üretildiğini söylüyor.

İlk olarak Çin'de yapılan sahte yumurtanın üretimi, diğer ülkelere sıçramaya başlamış.En son Malezya'da üretim merkezleri bulunmuş.

Bazı ülkeler halkı bilinçlendirmek için televizyonda yumurtanın sahtesiyle gerçeğini ayırt etmenin yöntemlerini anlatan yayınlar yapmaya başlamış bile.

Eğer yumurtanın şekli normal değilse ve sarısını çevreleyen beyaz zar yoksa veya kırıldığı zaman sarısı hızla beyaza karışıyorsa yumurtanın sahte olma ihtimali yüksek.

Ayrıca yapay yumurtaların kabuğunun normalden daha parlak ve sert olduğu, sallayınca içinden ses geldiği uyarısı da yapılıyor.



Uzmanlar, sahte yumurtanın karaciğer, beyin ve sinir sisteminde rahatsızlıklara sebep olduğunu belirtiyor.