Sütün içine sarmısak atarsanız...

Sarımsaklı süt kulağa biraz tuhaf geliyor olabilir. Ancak sağlığınıza olan faydalarını öğrendikten sonra sarımsaklı süt vazgeçemediğiniz içeceklerin arasında yer alacak.

Sarımsak kendi başına antioksidan özelliği gösterir ve sağlığımız açısından oldukça faydalıdır. Peki, sarımsağa süt eklediğinizde bu faydaların iki katına çıktığını ve neredeyse her türlü sağlık sorununa iyi geldiğini biliyor muydunuz?



İşte sarımsaklı sütün iyi geldiği hastalıklar ve sağlığınıza olan faydaları…

Astım hastalığı



Her gün 1 bardak süte eklediğiniz bir diş sarımsak astım sorunununa oldukça iyi gelecektir.

İktidarsızlık



Bu süt de bu tür sorunlar için harika. Ayrıca hem kadın hem de erkek doğurganlık konularında haşlanmış sarımsak parçalarını yemeyi düşünebilir.

Zaturre



Bir günde 3 bardak içilen sarımsaklı süt zaturre hastalığının geçmesine yardımcı olur.

Sarılık



Vücudunuzdan toksinleri atmak için sarımsak oldukça faydalı bir besin kaynağı. Sütle karıştığında ise bu faydalar iki katına çıkıyor. Sarılık hastalığı genellikle karaciğerde kaynaklanan bir problem dolayısıyla çıkar.



Dolayısıyla bir bardak süte eklediğiniz bir diş sarımsak sarılık sorununu da çözmeye yardımcı olacaktır.

Eklem ağrıları



Bacaklarda, kalçada ve diğer eklem yerlerinde oluşan ağrılar için sarımsaklı süt oldukça fayda sağlayacaktır.