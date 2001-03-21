Temizlikte Devrim Yapan Sessiz Süpürge

Geniş hacmi, yüksek emiş gücü sayesinde ArnicaTesla ile temizliği bir sorun olmaktan çıkarın; sessiz, etkili ve kolay temizliğin keyfine varın.

Arnica'nın yepyeni serisi Tesla teknolojiyi yaşam alanlarınıza taşıyor. Fonksiyonu üstün teknolojilerle buluşturan ArnicaTesla, kullanım kolaylığı sağlarken sevdikleriniz için hijyenik bir ortam oluşturuyor. Günlük ihtiyaçlara akılcı çözümler sunan bu yeni teknoloji ile etkili ve kolay temizliğin kapılarını aralıyor.

Çıt Bile Çıkarmadan Bütün Evi Pırıl Pırıl Yapın

CycloneMax teknolojisi ile üretilen ArnicaTesla temizlikte yepyeni bir dönem başlatıyor. Sessiz elektrik süpürgesi ile endişeleriniz son buluyor ve siz saat kaç olursa olsun makinenizi çalıştırabilirken, evin miniğinin huzurlu uykusu bölünmüyor. Günlük hayatın yorucu temposu içinde temizliği bir yük olmaktan çıkarırken, yalnızca 70 db ses çıkararak konforlu bir temizlik deneyimi yaşatıyor.

Yüksek Emiş Gücü İle Etkili Bir Temizlik Deneyimi Yaşayın

Üstün teknoloji ve yüksek emiş gücünün sağladığı etkili temizlik deneyimi ile evinizde toza yer kalmıyor. Uzun süreli kullanımda emiş gücünü koruyan güçlü motoru sayesinde yıllara meydan okuyor. Halı ve mobilyalarınızda biriken tozu etkili bir biçimde çeken sessiz süpürge ile alerjenlerden kolaylıkla kurtulabilir, sevdiklerinizle evde olmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Toz Torbasız Hijyenik Temizliğin Keyfini Çıkarın

ArnicaTesla toz torbasız elektrikli süpürge, 3 litre genişliğindeki şeffaf toz haznesi ile temizlikte pratik bir yardımcı görevi üstleniyor. Yıkanabilir hazne ve filtreler ile hijyenik bir temizlik imkanı sağlarken, pratikliği ile hayatınızı kolaylaştırıyor. H.E.P.A 13 filtresi sayesinde bakteri, mikrop ve ev akarlarının %99,9'unu hapsederek alerji problemlerinin önüne geçiyor. Özellikle alerjik bünyeler ve çocuklar için hayat kurtaran sessiz süpürge sayesinde evde olmanın keyfini sağlıkla çıkarmak da size kalıyor.

Evinizde Herkes İçin Konforlu Bir Alan Yaratın

Siz de pati dostu biriyseniz, evin her yerine yayılan tüylerle başınız dertte olabilir. Evcil hayvanınızın tüyleri kıyafetlerinize yapışabilir, kirli görüntünün yanında havada uçuşan tüyler sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir. Sessiz elektrik süpürgesi, sahip olduğu turbo başlık sayesinde evcil hayvanlarınızın tüyleri içinde akıllı bir çözüm sunuyor. Minik dostunuza duyduğunuz sevgi, zahmetsiz temizlikle kesintiye uğramıyor. Özel filtresi sayesinde evcil hayvanınızın tüyleri kolaylıkla temizleniyor, evinizde herkes için hijyenik ve konforlu bir yaşam alanı oluşuyor.

Enerjinizi ve Doğayı Koruyun

A enerji sınıfında yer alan toz torbasız elektrikli süpürge, enerji tasarrufu sağlayarak gereksiz kullanımları engelliyor. Doğaya sorumlu ArnicaTesla elektrik faturanızdan kazanç sağlarken, doğal kaynakları koruyor, gelecek kuşaklar için yaşanabilir bir dünya yaratıyor.

Siz de sessiz, etkili ve kolay bir temizlik deneyimi yaşamak için iade ve değişim olanaklarıyla ArnicaTesla toz torbasız sessiz elektrik süpürgesi modelini sepetinize ekleyebilir, sevdikleriniz için hijyenik bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.