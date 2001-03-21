Tıbbi malzemeler artık ücretsiz alınabilecek

Ceplerinden para ödeyerek tıbbi malzeme ve cihaz alan vatandaşlar yarından itibaren hiçbir ücret ödemeden istenilen eczaneden ya da firmadan bu ihtiyaçlarını temin edebilecek

Sigortalıların daha önce kendi imkanlarıyla temin edip, bedelini aylar sonra SGK'dan aldıkları tıbbi cihazlar yarından itibaren istenilen eczane ya da tıbbi malzeme satan firmalardan alınabilecek. Tıbbi malzeme ve cihazları ceplerinden para ödeyerek alan vatandaşlar, paralarının geri ödemesini 4-5 ay sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alıyordu. Bu uygulama ile maddi imkanları yetersiz olan vatandaşların malzemeleri alırken sorun yaşadıkları tespit edildi. SGK ve sağlık Bakanlığı'nın yaptığı ortak çalışma ile vatandaşların bu sorununa çözüm bulundu. Yarın itibarı ile tüm tıbbi malzeme ve cihazlar istenilen eczane ya da tıbbi malzeme satan firmalardan alınacak. SGK, bu malzemelerin parasını kişiye değil eczane ya da firmalara verecek.

VATANDAŞ CEBİNDEN ÖDÜYORDU

Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki sigortalılar, ayakta tedavi sırasında ihtiyaç duydukları malzemeleri eczane uygulamasında olduğu gibi, medikal marketlerden veya eczanelerden temin edebilecek. Vatandaşlar, ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeleri kendi imkânlarıyla tedarik edip, SGK'nın ilgili birimlerine fatura ve ek belgeleri teslim ederek ödemiş oldukları tutarları talep ediyorlardı. Bu fatura ve ek belgeler incelendikten sonra sigortalılara Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan bedeller üzerinden ödeme yapılıyordu.

ANLAŞMALI ECZANELER VE FİRMALARDA ÜCRETSİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma kapsamında hayata geçirdiği uygulama ile artık hastalar bu cihazların parasını cebinden ödemeyecek. Genel sağlık sigortalıların ayakta tedavileri sırasında ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeler (hasta alt bezi, kolostomi, ileostomi ve ürostomi torbaları, sondalar, hazır olarak üretilen eksternal protez ortezler vb.) yapılan sözleşme sonucunda Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilen medikal marketler veya eczanelerden doğrudan temin edilebilecek. Hastalar, bu uygulama sayesinde şahıs ödemesi ve ilgili evrakların takibi gibi iş ve işlemlerle uğraşmayacak SGK, bu malzemelerin parasını kişiye değil, malzemenin temin edildiği eczane veya firmaya ödeyecek.