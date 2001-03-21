Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 100 personel zehirlendi

1.6.2017 - 13:11

Tıp Fakültesi Hastanesi’nde zehirlenme şoku! Doktorlar da dahil 100 kişi...

Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde aralarında doktorların da olduğu yaklaşık 100 personel, dün akşam yemeğinin ardından karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle acil servisi başvurdu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dün akşam yemeği ve iftarın aralarında doktorların da aralarında bulunduğu 100 kadar personel, bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanenin acil servisinde tedaviye altına alınan 60 kadar personel kısa bir sürede taburcu edildi. Yaklaşık 40 personel ise acil serviste müşade altına alındı. Zehirlenme şüphesiyle acile gelen personelin mercimek çorbası, kızartma, tavuk ve dondurmanın yer aldığı menüden zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimi, yemekten şüphe edildiğini ancak yemeyen bazı personelin de zehirlenme şüphesiyle acil servise başvurduğunu belirterek, zehirlenmenin nereden kaynaklandığının araştırıldığını söyledi. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü de Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün çıkarılan yemeklerden incelenmek üzere numune aldı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret