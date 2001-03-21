Ankara Centrum Tüp Bebek Merkezi Direktörü Prof. Dr. Recai Pabuçcu Tüp bebek tedavisinde yumurta toplama işlemi hakkında bilgi verdi.

HCG enjeksiyonunu aldıktan yaklaşık 36 saat sonra yumurta toplama işlemi tamamlanır. Hasta düzenli olarak herhangi bir ilaç alırsa (örneğin alerji ilacı) yumurta toplama günü ilaç almayı doktorları veya hemşiresiyle konuşmalıdırlar. Hastanın yumurta toplama işlemi öncesi gece yarısından itibaren yemek yememesi veya içmemeleri istenecektir. Yumurta toplama prosedürü sırasında, bir IV vasıtasıyla hafif bir sakinleştirici, kolda damar şeklinde küçük bir tüp alacaklar. Bu, kendi başlarına nefes alacakları, ancak prosedürü hissetmeyecek ve sonrasında da hatırlayamayacakları hafif genel anestezinin bir şekli.

Sedasyon yaptıktan sonra, vajina steril bir su solüsyonu ile yıkanır. Bir iğne ultrason kılavuzluğunda yumurtalık ve sıvı içine yerleştirilir ve yumurtalıklardaki folliküllerden gelen yumurtalar bir test tüpüne toplanır ve IVF laboratuarına gönderilir. İşlemin tamamı yaklaşık 30 dakika sürer ve rahatsızlık genellikle azdır. Doktor yumurtalıklarınızı saptamak için ultrason kullanacaktır. Doktorunuz vajinal duvar vasıtasıyla bir katetere bağlı bir iğneyi nazikçe yönlendirecektir. Birer birer, yumurtalar hafif emme ile çıkarılacak ve benzersiz tanımlama numaranızla etiketlenmiş test tüplerinde toplanacak ve embriyolog, oosit kriyoprezervasyon bilimindeki bir uzmana teslim edilecek.

Yumurtalar alındığında ve iğne çıkarıldıktan sonra, doktorunuz vajinal duvarınızı ve yumurtalıklarınızı inceleyecektir. Sedasyona maruz kalacaksınız, bu nedenle işlem sırasında hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Anestezist, prosedür sırasında ağrı veya rahatsızlık hissi vermemek için propofol esaslı bir anestezi kullanacaktır; genel bir anestezi değil, daha çok intravenöz bir sedasyon tedavisi kullanmalısınız. Yumurta toplama işlemi yaklaşık 15 dakika sürer. Prosedürden sonra, birkaç gün sürebilecek vajinal bölgede, bazı karın krampları veya lekelenme meydana gelebilir.

Yumurta toplama işleminde yumurta sayısı nasıl belirlenir?

Kadınlar 1-2 milyon yumurta ile doğarlar, ancak sahip oldukları yumurtalar bu kadardır ve daha fazla çoğalmaz. Cilt hücrelerinden veya kan hücrelerinden farklı olarak vücudumuz daha fazla yumurta hücresi yapamaz. Yani, yumurtalık rezervimiz mevduat kabul etmeyen bir "banka" ya benzemektedir. Ergenlik çağında, bir kadının 1 milyon yumurtası olabilir; belki 300.000.

Yumurta miktarını ölçmenin iki iyi yolu vardır: antral follikül sayısı ve bir AMH (veya Anti-Müllerian Hormon) testi. Bir kadının adet döngüsünün başında en anlamlı olan antral follikül sayımı sırasında, bir doktor "aktive" follikülleri saymak için ultrason kullanır ve toplam ovarian rezervini hesaplamak için bu sayı kullanır. AMH folliküllerin içindeki özel hücreler tarafından üretilen bir protein hormonudur, bu nedenle kandaki AMH seviyesi doktorların yumurtalıklardaki follikül sayısını tahmin etmesine yardımcı olabilir. AMH düzeyleri bir döngü boyunca temelde sabit kaldığı için, kan testi herhangi bir zamanda yapılabilir. Verimli bir kadın için tipik bir AMH seviyesi 1.0-4.0 ng / ml'dir, ancak yaşa bağlı olarak, çoğu kadın bu aralıktan daha yüksek veya daha düşük olacaktır.

Tüp bebek nasıl yapılır?

Erkek yumurta alımının yapıldığı gün mastürbasyon yoluyla bir sperm örneği toplayacaktır (bazen ikinci bir numuneye de ihtiyaç duyulmaktadır). Numuneyi vermeden önce 1-3 gün içinde boşalmaktan kaçınmalıdır. Alternatif olarak, donmuş sperm kullanılıyorsa, yumurtalarımız olduğunu öğrendiğimizde sperm şişesini çözeriz.

Çoğu kadın, yumurtadan çıktıktan sonra iki saat içinde eve dönebilir. Sedasyon veya anestezi sonrasında araba kullanamayacakları için birisinin hastayı eve götürmeye hazır olduğundan emin olun. Yumurtlama sonrası iyileşme genellikle oldukça hızlıdır.

Aşağıdaki tavsiyeler, iyileşmeyi kolaylaştıracak ve vücudunu bir sonraki adımlar için hazırlayacaktır. Yumurta toplama aşamasından sonra:

Ağrı devam ederse doktordan ağrı kesici ilaç önermesini isteyin

Ağır kaldırma ve kuvvetli egzersizi kaçının; zira yumurtalıklar bu süre içinde hala genişler ve ihale edilebilir. Yavaş yürümek iyidir.

Alkol veya kafein kullanmayın

Bu seferden embriyo transferinden bir hafta sonrasına kadar cinsel ilişkiden kaçının

Progesteron takviyesi

Yumurta alımı sırasında yumurtalıkta progesteron hormonu üreten hücreler yumurta ile birlikte çıkarılır. Progesteron embriyoların implantasyona girebilmesi için uterusun astarını hazırlamak ve desteklemek için kullanılır. Hastanın önümüzdeki iki hafta boyunca ve erken gebelik boyunca günlük progesteron takviyesi alması istenecektir. Progesteron genellikle vajinaya Prometrium veya Endometrin gibi mikronize Progesteron tableti yerleştirerek intravajinal olarak alınır, ancak progesteron da enjeksiyon yoluyla alınabilir. Tüp bebek tedavisinde yumurta toplama işlemi oldukça titizlikle yapılmalıdır.