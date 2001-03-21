Tuza, şekere ve yağa sınırlama getirilecek

30.5.2017 - 00:13

Almanya, aşırı kilolar, kötü beslenme sebebiyle her geçen gün artan hastalıklara karşı mücadele kapsamında tuz, şeker ve yağlara karşı başlatılan sınırlamalara federal hükümetin hazırladığı yeni tasarı ile destek vereceğini duyurdu.

Alman Gıda ve Tarım Bakanlığı ülkede üretilen hazır gıda maddelerinin tat, raf ömrü veya kalitesinde bir değişikliğe sebep olmaması kaydıyla tuza, şekere ve yağa sınırlama getirilecek bir tasarı hazırlıyor. Alman Gıda ve Tarım Bakanı Christian Schmidt, hazır gıdalardaki tuz, şeker ve yağ oranlarının azaltılması için bir tasarı sunduklarını ve hedefin 2018’in ortasına kadar tuz, şeker ve yağ oranların yavaş yavaş hazırlanan tasarıdaki yüzdelere kadar indirileceğini açıkladı. Hazırlanan tasarının bütün hazır gıda ürünlerini kapsadığını belirten Bakan Schmidt, hazır gıdalardaki bu üç madde azaltılırken kalorisinin de azaltılması gerektiğini ve ürünün tadını değiştirmek için yüksek kalorili başka bir yağın kullanılamayacağını söyledi.

Mehmet Koca

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