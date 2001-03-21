Uşak'ta doktor şiddeti iddiası

7.6.2017 - 00:03

Sağlık-Sen Uşak Şube Başkanı Muhammet Ali Aloğlu, Kemalöz  Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi A.İ.A'nın bir hemşireyi ısırdığını,  başka bir aile hekimini darbettiği, bazı hemşirelerin üzerine saf alkol  döktüğünü, vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına ağır hakaretlerde bulunduğunu  belirterek görevden alınmasını istedi.

Aloğlu, beraberindeki sendika temsilcileri ile Kemalöz Aile Sağlığı  Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, aile hekimi A.İ.A. ile ilgili çok  sayıda şikayet aldıklarını söyledi.

A.İ.A'nın merkezde çalışan bir doktoru darbettiğini, bir hemşireyi  bacağından ısırarak yaraladığını, yine dinleme odasında oturan hemşirelerin  üzerine saf Alkol dökerek tehdit ettiğini Aloğlu, aile hekiminin akıl sağlığının  yerinde olmadığını düşündüklerini belirtti.

A.İ.A'nın vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına ağır hakaretlerde  bulunduğunu, sosyal medya hesapları üzerinden tehditler savurduğunu öne süren  Aloğlu, "A.İ.A. herkese küfredip hakaretlerde bulunuyor, 4,5 ayda merkeze gelen  hasta sayısı yarı yarıya azaldı. Hakkında savcılığa yapılmış şikayetler var, bir  an önce A.İ.A'nın görevde alınması gerekli. Merkezdeki 4 hekim arkadaş ve tüm  sağlık çalışanları şikayetçi." dedi.

Uşak Halk Sağlığı Müdürü HASAN Kaya ise  A.İ.A. hakkında idari  soruşturmanın sürdüğünü, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin konuyu incelediğini  kaydetti.

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