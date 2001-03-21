Yanan Ütü Tabanı Nasıl Temizlenir?

Yanan ütü tabanı, zaten zahmetli bir iş olan ütüyü daha da zor hale getirir. Ancak bazı pratik yöntemler sayesinde, yanan tabanın zahmetsiz ve etkili bir şekilde temizlenebilir.

Ütü yapmak birçok kişi tarafından, “keyifle yapılan ev işleri” listesinde en alt sıralarda yer alır. Her ne kadar eski dönemlerde kullanılan kömür hazneli ve hantal gövdeli modellerin yerini buhar jeneratörlü, kendini temizleyen ve kumaş türünü tanıyan çok programlı, son teknoloji ürünleri almış olsalar da, bu durum bile ütü işinin bir ıstırap olmasının önüne geçemez. Bir de kullanıma bağlı olarak ya da talihsiz kazalar sonucunda ütü tabanında meydana gelen yanıklar bu duruma tuz biber eker. Ütünün sevilen bir hobi haline getirilemeyeceği aşikar ancak en azından yanan ütü tabanlarının pratik bir şekilde nasıl temizleneceğini bilmek, keyfinizi yerine getirebilir.

Ütü tabanına yanarak yapışan kumaş ya da kireç gibi maddeler, ütünün performansını düşürmenin yanında ütülenen diğer kıyafetlerin de lekelenmesine sebep olarak daha büyük sorunlara da yol açabilirler. Bu gibi istenmeyen durumların yaşanmaması içinse tabanında yanık bulunan ütünün titizlikle temizlenmesi gerekir. Temizlik işlemi için aşağıdaki pratik yöntemleri kullanmak, ütü tabanı temizliği işleminde mucizevi sonuçlar almanıza yardımcı olabilir.

Yanan Ütü Tabanı Temizliğinde Mucize Yöntemler

Temizlik işlemi için öncelikle ütüyü yüksek ayarda çalıştırarak ısıtıp tabandaki kirin yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Kir yeterince yumuşadıktan sonra ise ütü tabanı temiz bir beze ya da havluya sürtülerek tabandaki kirden kurtulmak mümkün olabilir.

Daha inatçı yanıklarda ise katlanmış gazete ya da saman kağıt üzerine ince bir katman sofra tuzu dökülerek önceden ısıtılmış ütü tuz üzerinde fişten çekilmiş vaziyette gezdirilerek temizlenebilir.

Temizlik işlerinde en sık başvurulan doğal maddelerden beyaz sirke ve karbonat da ütü tabanının temizliğinde kullanılabilir. Bunun için bir miktar beyaz sirke ve karbonat temiz bir bez ya da havlu üzerinde dökülerek, sıcak ütünün bunun üzerinde ve bir süre gezdirilmesi yeterlidir. Sirke ve karbonat ayrıca su da ilave edilerek hamur haline getirilebilir hazırlanan bu hamurla ütü tabanı kaplanıp 1 saat kadar beklenerek de temizlik işlemi gerçekleştirilebilir.

Ütü tabanı temizliğinde en etkili yöntemlerden birisi de karbonat ve hidrojen peroksit kullanımıdır. Bu ikili karıştırıldıktan sonra soğuk ütü tabanına sürülür kısa bir süre beklendikten sonra yumuşak bir bezle silinir.

Diş macunu da yanmış taban temizliğinde çok etkilidir. Diş macunu doğrudan soğuk ütü tabanına sürülüp, temiz bir bez yardımıyla silinebilir. Ancak eğer soğuk uygulamada istenen sonuç alınamıyorsa ütü tabanı macunlandıktan sonra ütü prize takılıp ısıtılır ve bir süre beklendikten sonra diş macunlu taban temiz bir beze sürtülerek temizlenirse, macunla birlikte kirlerin de bezde kaldığı görülür.