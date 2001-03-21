Yeni dövmesi hayatına mal oldu

Dövme yaptırdıktan sonra iki hafta denize girmeme uyarısını göz ardı eden adam, denize girdikten iki hafta sonra öldü.

31 yaşındaki bir adamın yeni yaptırdığı dövme hayatına mal oldu. İsmi belirtilmeyen adam, yeni dövmeyle denize veya havuza girmeden önce iki hafta beklemesi gerektiği söylenmesine rağmen tavsiyeye uymayıp denize girince hayatını kaybetti.

Daily Mail'in haberine göre baldırına dövme yaptırdıktan beş gün sonra Meksika'da denize giren adam ertesi gün ateşlendi. Titremeye başlayan adamın dövmesinin etrafında kırmızı döküntüler ortaya çıktı.





Durumu gittikçe kötüleşen adam hastaneye gittiğinde hala taze olan yarasıyla denize girince et yiyen bakteri kaptığı anlaşıldı. Uzmanlar günde altı kutu bira içtiği için karaciğeri oldukça zayıf olan adamın böyle bir enfeksiyon kapma riskinin yüksek olduğunu söyledi. Kronik karaciğer hastalığı olan kişilerin mikroplarla savaşan beyaz kan hücreleri sayısının düşük olduğu düşünülüyor.



Et yiyen bakteriye yakalanan hastalardan %60'ı hayatını kaybediyor. Antibiyotik tedavisi uygulanan Meksikalı adam da bu 60'lık dilimin içinde yer aldı. Hastaneye geldikten 24 saat sonra organları iflas etmeye başladı. Enfeksiyon septik şoku tetikledi. İki hafta içinde hayatını kaybetti.





Duygu Bay / PembeNar Özel