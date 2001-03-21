Yumurtalık kanserinde umut doğdu

Yumurtalık kanserinde umut doğdu
10.6.2017 - 23:27

Yumurtalık (over) kanserinin tedavisinde hastalara umut sağlayacak bir ilaç üretildi.

İleri safha yumurtalık kanseri hastası küçük bir grup üzerinde denenen bir ilaç, katılımcıların neredeyse yarısında tümörleri küçülttü.

İngiltere'de Kanser Araştırma ve Kraliyet Marsden NHS Kuruluş Vakfının yürüttüğü çalışmada, bugüne kadar ileri safha yumurtalık kanseri olan 15 kadına ONX-0801 olarak adlandırılan bir ilaçla tedavi uygulandı ve ilacın özellikle hedef aldığı bir molekülü taşıyan 7 kadında tümörlerin önemli ölçüde küçüldüğü gözlendi.

SAĞLIKLI HÜCRELERE ZARAR VERMİYOR

Sadece kanserli hücreleri hedef alan, sağlıklı hücrelere zarar vermeyen ilaçla tedavide, geleneksel kemoterapide sıklıkla görülen, enfeksiyon, ishal, sinir hasarı ve saç dökülmesi gibi yan etkilerin de azaldığı bildirildi.

Uzmanlar, ilacın birkaç aydan fazla kullanımının güvenli olmayabileceğini, daha geniş katılımlı klinik çalışmaların yapılmasının ümit edildiğini vurguladı.

Araştırmacıların yumurtalık kanseri olan kadınların söz konusu molekülü taşıyıp taşımadığını tespit eden bir test geliştirdiği de ifade edildi.

Semptomları kolay anlaşılmayan yumurtalık kanseri, her 10 kadından 6'sında ileri safhaya kadar fark edilmiyor.

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