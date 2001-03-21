'Fethullah'a küfrediyorum, Hakan Şükür beğeniyor!'

Spor yazarı ve eski Galatasaraylı futbolcu Evren Turhan, Hakan Şükür ile girdiği polemikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Turhan, "Şu bir gerçek ki, bunlar ülkelerini sattılar ve bıraktılar. Galatasaray Mali Kongresi'nde işin içine siyaseti soktular. Orada ne işi var siyasetin? İzmir Marşı ne alaka? Onun da sebebi var. Organizasyon var. Hakan Şükür kafayı yemiş. Psikolojisi de iyi değil. Onun taptığı adama ben küfür ediyorum, Hakan Şükür ise o tweeti beğeniyor ve sonra milleti üzerimize salıyor. Dava açacağım. Ben onlardan hiç korkmam. Ben temizim ve kendimi biliyorum" diye konuştu.

Evren Turhan, Galatasaray Genel Kurulu'nun yaptığı hatayı şimdi yönetimin temizlemeye çalıştığını ifade etti. (Takvim)